La oposición exige explicaciones a PP y Vox por la "devolución masiva" del Impuesto de Vehículos en Benavente

PSOE e Izquierda Unida exigen explicaciones al equipo de Gobierno de PP y Vox en Benavente tras la "devolución masiva" del Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica (ITVM) que ha afectado a los contribuyentes que tienen domiciliado el pago del tributo en entidades financieras.

"La falta de supervisión y de control por parte del Gobierno Municipal y más concretamente por parte del responsable de la Concejalía de Hacienda, José Manuel Salvador, demuestra una incapacidad de gestión impropia de buenos gobernantes, en definitiva, que cada vez es más palpable que “no hay nadie al timón”, pues deben pensar que este barco navega solo, aunque esté dando vueltas en círculo y no llegue a ningún puerto", dice IU en un comunicado de prensa.

La Coalición reclama que, "ante este nuevo error en el cobro de recibos" el Gobierno municipal "dé explicaciones a la ciudadanía "y no espere a que los contribuyentes sean los que den la voz de alarma ante la devolución de oficio de dichos recibos".

"Inseguridad e indefensión"

"Esta actitud constante de dar la callada por respuesta, genera una sensación de inseguridad e indefensión del administrado que no es admisible en una institución seria como debería ser el Ayuntamiento de Benavente, ya que ante un error, que es humano y se puede producir, hay que responder con agilidad dando toda la información posible sobre el motivo causante de la irregularidad en cuestión, así como informar sobre la solución más ágil al problema detectado", argumenta la formación política.

Recuerda IU que "no es la primera vez que a este equipo de Gobierno se le da un caso similar, como ocurrió ya con la devolución de los recibos del agua y basura, y esperemos que no vengan con las mismas explicaciones que entonces, en relación a los cambios no comunicados en las domiciliaciones, pues a lo largo de todos los años, este problema siempre se ha producido en mayor o menor medida, pero en ningún caso se ha efectuado, la devolución masiva, ya que también se ha producido en los que están correctamente domiciliados, cuestión que es cuanto menos, difícil de entender", aduce.

"Política del avestruz"

En otro comunicado, el Grupo Municipal Socialista denuncia "una vez más la incapacidad en la gestiónde PP y VOX en el Ayuntameinto de Benavente que vuelve a incurrir en un error de gran calado sin ofrecer explicaciones a la ciudadanía. En esta ocasión, el problema ha afectado al cobro del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), cuyos recibos han sido devueltos de oficio sin previo aviso ni justificación clara por parte del consistorio".

"Lejos de asumir su responsabilidad y ofrecer una comunicación inmediata a los vecinos, el equipo de Gobierno ha actuado como la avestruz, escondiendo la cabeza ante el problema y esperando que pase la tormenta. Y, como siempre, cuando finalmente reaccionan, la culpa es de otros. Mientras tanto, los ciudadanos se encuentran en una situación de desamparo e incertidumbre, teniendo que ser ellos mismos quienes detecten el error y den la voz de alarma", agrega.

Los socialistas consideran "inaceptable que un Ayuntamiento solvente y eficaz no tenga la capacidad de responder con agilidad ante estos fallos, proporcionando información clara sobre la causa del problema y la solución más rápida para los afectados" e inciden en que "no es la primera vez que este equipo de Gobierno comete un error similar: ya ocurrió con la devolución masiva de los recibos de la tasa de agua y la basura, un caso en el que la única respuesta ofrecida fueron excusas y explicaciones poco convincentes".

El PSOE afirma que se ha detectado que la devolución ha afectado a recibos correctamente domiciliados, "lo que hace aún más inexplicable la situación. Todo esto evidencia una preocupante falta de supervisión y control por parte del Gobierno Municipal y, en especial, del concejal responsable de Hacienda, José Manuel Salvador, cuya incapacidad de gestión queda nuevamente en evidencia".

Reclama por último que el Ayuntamiento "asuma su responsabilidad, informe de manera inmediata a los ciudadanos afectados y establezca un protocolo de supervisión para evitar que este tipo de fallos sigan ocurriendo. No puede ser que la Administración local funcione sin rumbo, sin control y escondiendo la cabeza cada vez que hay un problema".