Santa Marta de Tera deja sin efecto el cierre del cementerio eclesiástico

La Junta Vecinal de Santa Marta de Tera acordó el lunes en una sesión extraordinaria urgente dejar sin efecto el acuerdo de 27 de diciembre de 2023 de clausura del cementerio eclesiástico.

En un bando ha justificado el acuerdo de suspensión por "no disponer la entidad local menor de la identidad de las personas usufructuarias del suelo", al no vencer hasta el 29 de marzo de 2027 el plazo de 20 años establecido en el convenio de colaboración, y "puesto que no se ha iniciado ninguna actuación administrativa de suspensión y clausura", de acuerdo con la regulación de la Policía Sanitaria Mortuorio de Castilla y León. El bando informa de que próximamente se convocará a los vecinos e interesados a una sesión informativa para informarles del acuerdo.

La Asociación Cultural Las Eras impugnó hace apenas tres meses el acuerdo de cierre y anunció que defendería que el camposanto permaneciera activo.