La alcaldesa de Benavente: "PSOE e IU reclaman ahora lo que denegaron a la oposición cuando gobernaban"

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, muestra su sorpresa por “la actitud de los concejales de PSOE e IU, Patricia Martín y Manuel Burón” que han presentado recurso de reposición por lo que consideran “vulneración de derechos fundamentales de los concejales” al decretar la Alcaldía la inadmisión del acceso a la grabación de la Comisión Extraordinaria sobre el Benafest.

Asensio señala que “las grabaciones de comisiones informativas son auxiliares y complementarias a la elaboración del acta que elabora la secretaria o secretario de la comisión concreta. Por lo tanto, no tienen un código seguro de verificación, no es un documento público y, con la misma argumentación, exactamente igual que se utilizó en su día, se ha producido ese Decreto de Alcaldía denegando, en este caso, más que denegando, no accediendo, a la solicitud que han presentado puesto que, insisto, se utilizó un informe técnico con una argumentación jurídica, que se utiliza ahora mismo”.

Explica la alcaldesa que “la respuesta actual del Ayuntamiento se ha basado en los mismos criterios recogidos en informes técnicos que deberían conocer, ya que fueron utilizados en su día por PSOE e IU para denegar la misma información a la oposición”.

Y añade que sorprenden sus manifestaciones públicas, “total y absolutamente contrarias a su propia actuación, en un caso idéntico cuando gobernaban, tanto en lo relativo al derecho a la información, como en los tiempos de resolución de su petición”.

En nota de prensa, señala también el Ayuntamiento que “si entienden que la actuación de ahora es restrictiva del derecho a la información, que vulnera derechos fundamentales y que tiene carácter abusivo, deberían de haberlo interpretado también así cuando gobernaban, pero hicieron justamente todo lo contrario”.

Con relación a la queja sobre el tiempo de resolución a su petición, “sorprende igualmente que se quejen de que se hayan empleado diez días en dar respuesta a algo en lo que ellos tardaron más de dos meses y medio”, indica la alcaldesa.