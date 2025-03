La Alcaldía niega en Benavente a PSOE e IU la grabación de una comisión cuya acta omite afirmaciones de una concejala

Los Grupos Municipales de PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Benavente han presentado sendos recursos de reposición por vulneración de derechos fundamentales de los concejales y han reclamado, por silencio positivo de la Administración local al resolver la Alcaldía su petición fuera de plazo, que se les entregue la grabación de una Comisión Informativa Extraordinaria de Personal, Comercio y Ferias de la que no se habrían transcrito al acta parte de las aseveraciones de la concejala de área, Sara Casquero.

Según el PSOE e IU, en aquella sesión la concejala informó que la producción del Benafest 2025 se había encargadoverbalmente "porque en España existe algo que se llama contrato verbal". Estas afirmaciones no se recogieron en el acta y la oposición recuerda que los contratos verbales están prohibidos en las administraciones públicas.

La reclamación de la grabación por la oposición para evidenciar que el acta de aquella Comisión celebrada el 17 de octubre de 2024 omitió "una parte fundamental" de lo ocurrido en la sesión se produjo el pasado 17 de febrero. La alcaldesa, Beatriz Asensio, resolvió en un decreto con fecha de 27 de febrero inadmitir la solicitud de la grabación "por tratarse de un documento auxiliar o de apoyo para la elaboración del acta, tal y como dispone el art. 18 de la Ley 9/2013 de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno".

Recurso de reposición

PSOE e Izquierda Unida han presentado dos recursos de reposición por separado como paso previo, en caso de denegación, a la formulación de acciones legales. Los recursos, de siete páginas defienden que, en contra de las razones de desestimación alegadas, "no nos encontramos ante la petición de una documentación que pueda ser considerada como documentación auxiliar o de apoyo para la elaboración del acta, ya que, aunque las grabaciones de las Comisiones Informativas que no se encuentren en ficheros autenticados mediante firma electrónica (al igual que otra mucha documentación municipal preparatoria de comisiones e informes), no existe norma alguna que impida su publicidad, y mucho menos, que permita restricción alguna para ser facilitada a los miembros de la corporación para el ejercicio de sus funciones constitucionales en el desempeño de su cargo".

Entiende la oposición en sus recursos, en los que cita al Tribunal Supremo, que el alcalde debe tener presente siempre que la interpretación del derecho a la información no debe ser restrictiva, y que el posible carácter abusivo de la petición deberá quedar evidenciado claramente, pues cualquier denegación de información deberá estar suficientemente motivada sin que sirva de motivación suficiente el criterio unilateral del alcalde".

Argumentan que no existe norma alguna que limite el derecho de acceso de los concejales a la información solicitada al tratarse de un derecho a participar en los asuntos públicos, "por lo que, como regla general, no procede denegar el acceso a la información municipal" y consideran que se vulneran sus derechos fundamentales y en concreto el artículo 23 de la Constitución Española que, en el caso de los concejales, sean o no de la oposición, se manifiesta en su facultad de control de esa acción de gobierno".

Pero, "a mayores", concluyen, la solicitud de la grabación tenía que haber sido resuelta motivadamente "en los cinco días naturales siguientes a aquel en que se hubiese presentado y "resulta evidente que la resolución dictada y notificada se produjo el 27 de febrero pasados cinco días naturales desde su presentación, el 17 de febrero, y por lo tanto, debe entenderse concedida la grabación por silencio administrativo positivo".