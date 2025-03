"Educar en valores es enseñar a los niños a afrontar la vida"

Psicólogo, psicoterapeuta y padre de familia Ángel Hidalgo habla en esta entrevista sobre la educación de los niños y niñas. Autor del libro «Educar es dar posibilidades», asegura que el principal reto al que se enfrentan los padres es la conciliación y cree que el mayor problema de los niños es cuando pasan más tiempo en el mundo virtual que en el real.

¿Qué le motivó a escribir este libro? ¿Hubo algún momento o experiencia en particular que le inspiró a plasmar sus ideas en este formato?

Hay un tipo de razones de tipo personal. Yo me he puesto en el lugar de los padres que tienen ahora niños y creo que este es el libro que me hubiese gustado leer cuando yo me inicié como padre. Y veo como un deber que tengo con la vida y con la sociedad escribir este libro razón es que me han dado mucho, han sido muy generosas conmigo. Y la otra es que cuando yo me jubilé, el mensaje que me dejaron los profesores, los padres, los niños, es que les he ayudado mucho porque les he dado posibilidades. Hay otras razones de tipo profesional que son muy importantes. Esas se han ido cuajando a lo largo de casi 40 años de trabajo.

En ese tiempo supongo que ha encontrado unas máximas que se repiten en los padres, en el personal docente o en los propios hijos.

Todos los padres, todos los abuelos y todos los profesores quieren lo mejor para sus niños. Y también me he dado cuenta a lo largo del tiempo, como padre y como profesional, que la mejor educación para los hijos es la educación para los padres. No hay ningún padre que mal eduque intencionadamente a un hijo.

¿Qué significa para usted dar posibilidades en el contexto de la educación? ¿Cómo se lleva la práctica?

Yo digo que damos posibilidades cuando les preparamos a nuestros niños para la vida y cuando les enseñamos habilidades para vivir y afrontar la vida. Eso es dar posibilidades.

Les preparamos para la vida cuando les damos la posibilidad de ser autónomos, de hacer las cosas por sí mismos. Les preparamos para la vida cuando les enseñamos a hacer las cosas. Y no solo eso, sino cuando les enseñamos a hacer lo que toca cuando toca. Y entonces les enseñamos a ser responsables y a esforzarse.

Y ¿cuál cree que es el principal reto que se enfrentan tanto padres, educadores, a la hora de dar esas oportunidades hoy en día?

El principal reto es conciliar la vida familiar con la vida profesional. Y en esto, a nivel social y a nivel laboral, se han ido dando avances, pero aún la sociedad va un poco por detrás de las necesidades.

Usted dice que a la hora de educar a los niños y niñas, cuesta lo mismo educarlos bien, que educarlos mal.

Así es. Yo les digo a los padres que se pregunten cómo están educando a sus hijos, si lo que hacen les acerca o les separa de lo que quieren. Y en qué cosas deben cambiar. Es importante la disciplina, sin ella no hay educación. De cero a tres años la disciplina es que al niño hay que decirle lo que hay que hacer y marcarlo. Porque su cerebro es inmaduro y no tiene recursos, ni sabe. Pero a partir de los cuatro años lo que tenemos que intentar es negociar las normas y negociar las órdenes. Si tu hijo tiene seis o siete años y llega a casa del colegio y te deja las mochilas tiradas en la entrada y se pone a ver la tele, yo puedo hacer dos cosas: gritarle, castigarle, dejarle sin tele y no solucionar nada o puedo usar una estrategia muy diferente que es implicar en el problema y en las soluciones a mi hijo.

¿Y esto cómo se logra?.

Se logra ofreciendo posibilidades, exponiendo las consecuencias y dejándole elegir. En vez de gritarle y de castigarle yo le digo, cariño, entiendo que te guste ver la tele. Le valido su emoción y me pongo en su lugar. Pero ahora me pongo firme y le digo: pero cuando recojas y pongas la mochila y las zapatillas en su sitio. Tú decides. Apago, cojo el mando de la tele y me voy. Entonces, yo he ejercido mi responsabilidad de enseñar a ser ordenado a mi hijo, que es mi responsabilidad. El niño ha aprendido a ser ordenado y hacer lo que toca cuando toca. Y yo debo hacerlo de tal manera que él pueda ver la tele, pero después de haber recogido y haber puesto la mochila en su sitio. Y, sobre todo, manteniendo una buena relación, la conexión con mi hijo y no el enfrentamiento, gritándole, amenazándole, castigándole. Y creando confianza y evitando el conflicto.

En casi 40 años que lleva en el ámbito educativo, ¿cómo ha cambiado su visión sobre la educación?

Yo he vivido un movimiento pendular de la educación, es decir, de un modelo muy rígido y muy exigente a un modelo muy permisivo y muy sobreprotector. En este modelo actual, tan permisivo que tenemos veo fallos. El padre que dice "no al dolor, no al sufrimiento", pero esto forma parte de la vida y hay que enseñar a los niños a afrontarlo. El "no al esfuerzo", porque supone mucho sacrificio, pero sin esfuerzo no hay futuro, es clave para conseguir cosas en la vida. Otro fallo es pensar que a los niños no se les puede decir "no" porque producen frustración o que deben estar motivados porque si no, cómo van a hacer las cosas, o que "como yo no lo tuve". Pues estos son modelos de padres, que quieren lo mejor para sus hijos, y piensan que esto es lo mejor. Pero están equivocados. Pero también hay padres que son padres que dan posibilidades, que exigen a sus hijos, que son los padres "cometa" que yo llamo. Sueltan cuerda y tiran de la cuerda cuando hay que tirar.

El padre "cometa" también se enfrenta al conflicto.

Cuando existe un problema o una dificultad, existe un conflicto, porque los conflictos forman parte de la vida. Y eduques a los hijos como los eduques, los conflictos van a existir siempre, porque surgen cuando tú tienes un deseo o una idea y tu hijo tiene otro diferente. Entonces el conflicto forma parte de la vida y hay que aprender a convivir con él.

Abordando su ámbito profesional, ¿qué papel crees que juega la salud mental en el proceso educativo?

Cuando digo que estamos enseñando a los niños, les estamos preparando para la vida. Y cuando les enseñamos habilidades para vivir y afrontar la vida, les enseñamos a gestionar las emociones. Para ello, tenemos que enseñar a nuestros hijos a saber esperar, a tolerar la frustración y a autocontrolarse. Tenemos que enseñarles a hacerse preguntas y a pensar de forma crítica. A buscar alternativas a los problemas.

En ese cambio sustancial del modelo educativo, ¿cómo cree que afectan las nuevas tecnologías los niños a su capacidad de aprender, de relacionarse?

Las nuevas tecnologías están ahí, las redes están ahí, el mundo virtual está ahí. El problema surge cuando ese mundo virtual ocupa más tiempo en la vida real y en la mente de los niños que el mundo real. Por eso, hay que enseñar a los niños a comprometerse con la familia, con la naturaleza, con la vida, a llevar una vida sana, a hacer deporte, a hacer actividades extraescolares que les gusten, porque cuanto más tiempo ocupe el niño de forma real, en el tiempo real, menos posibilidades y menos daño puede hacerle el mundo virtual, porque el mundo virtual no coincide con el mundo real.

