Los técnicos ultiman el nuevo proyecto previsto en la Mota

El nuevo proyecto de renovación de los Paseos de la Mota de Benavente"está casi, casi rematado" y previsiblemente podrá llevarse al próximo pleno ordinario del mes de marzo, o al menos es lo que se concluye de las explicaciones realizadas por la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio. Este es el proyecto más importante de los recogidos dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, logrado por el Ayuntamiento de Benavente en el año 2021.

La alcaldesa explica que "muchas veces insisto en que no me gusta adelantarme y dar plazos porque después surgen determinados problemas sobre la marcha que nos lleva a que retrase o ralentice". Y añade que "lo que era el tema eléctrico se externalizó y hay que acoplarlo al proyecto general de la Mota. Quedan poquitos remates. El groso de todo está ya realizado".

De modo que, según explica, y sin entrar a detallar cómo quedará definido el proyecto, "el diseño, las partidas, el presupuesto total están. Lo que pasa es que sobre la marcha hubo que acondicionarlo, porque también hay que ajustarse al presupuesto que teníamos concedido con el Plan de Sostenibilidad Turística. Además, hubo, incluso, que quitar algunas partes que no encajaban en el presupuesto. Son muchos metros, es mucha superficie y es una obra de mucha relevancia. Por eso no queríamos dar ningún paso en falso hasta que no tuviéramos todo ya finalizado".

Tal es así que ya en el mes de diciembre, según había referido la alcaldesa a este medio, los técnicos municipales ya trabajaban en la redacción del nuevo proyecto, tras haber sido revisado por Patrimonio, en la ponencia técnica y a expensas de recibir el correspondiente informe.

Se había anunciado la posibilidad de realizar un pleno extraordinario apra avanzar en los tiempos pero no parece que vaya a ser necesario puesto que, según Asensio, "tenemos el pleno ordinario de finales de marzo, y como hay que convocar comisión y demás, pues a lo mejor ya, por ajuste de plazos, esperamos al ordinario".