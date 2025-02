"El ingrediente emocional es vital en estas músicas que son muy de corazón, el flamenco y el jazz"

Jorge Pardo es uno de los músicos españoles de mayor prestigio mundial dentro de los géneros del flamenco y el jazz, sobre los que gira su vida, y estará en Benavente en una actuación "original", según explica, con Jerónimo Maya y Bego Salazar, mañana sábado 1 de marzo, a las 22 horas. En más de medio siglo en activo, Pardo ha tocado junto a Paco de Lucía, Camarón, Chick Corea o Pat Metheny, entre otros muchos. Y su buen hacer en la música ha sido reconocido con el Grammy estadounidense, el premio al mejor músico de jazz europeo de la Academia de Jazz francés y el Premio Nacional de las Músicas Actuales, concedido por el Ministerio de Cultura de España.

Jorge Pardo está este sábado en concierto, en Benavente, con Jerónimo Maya y Bego Salazar. ¿Cuál es la propuesta que trae a esta sala de música? .

Es una propuesta muy singular, la verdad, y bastante original en el sentido de que hemos coincidido Bego, Jerónimo y yo en algunas ocasiones, pero muy pocas. Y así, los tres solos, pues yo diría que en ninguna. Así que es una propuesta muy original, nacida a base del gusto común de los tres. Pues como dice el dicho, "Dios los cría y ellos se juntan", y tanto Bego con Jerónimo como yo tenemos esa querencia común musical, esos puntos de encuentro, lógicamente, dentro del flamenco. Pero, al mismo tiempo, también con unas fronteras un poco difusas, así que esa es la propuesta.

Importante labor la de estos espacios que permiten seguir mostrando la música en directo.

Benditos sean, porque como la música en vivo, no hay otra cosa. Hay que decir que hoy día estamos muy acostumbrados a escuchar la música con auriculares o en pantallas de sonido de fuentes que, bueno, no se sabe muy bien qué instrumentos son. Y ver a músicos accionando, improvisando en un escenario y tocando esos instrumentos, pues es una bendición, la verdad, es lo que es la música en sí misma, sin trampa ni cartón.

Para aquellos que se acercan primera vez a su música, ¿qué mensaje le gustaría que captaran sobre esta fusión de flamenco y jazz?

Que la gente que venga al concierto o que tenga curiosidad por venir al concierto, que venga con el corazón y con la mente abierta y que va a pasar un rato único porque una de las características que tiene esta música que hacemos es que no hay grabaciones posibles, es lo que sucede, sucede en el momento y tal y como sucede, se esfuma. Hasta el siguiente momento que ocurra. Así que esa es, digamos, la gran virtud. Así que es un momento único el que se va a vivir en Benavente en ese concierto.

Ganador del Grammy estadounidense, galardonado como Mejor Músico de Jazz Europeo y primer español en lograrlo, premiado por el Ministerio de Cultura. Echando la vista atrás ¿recuerda algún momento clave que fue el que le inspiró para dedicarse a la música de manera profesional?

Pues un poco a poco. Yo creo que en mi caso la querencia por la música viene de adolescente y lo que pasa es que, en esa época de la vida, uno no tiene nunca el sentido de a lo que va a terminar dedicándose. Pero la vocación y el amor por la música es tan fuerte que tú vas siguiendo un camino, un sendero que te va llevando inevitablemente a algo que me ha llevado, que es a estar vinculado a la música como arte, como profesión, como vivencia, como escuela de vida, hasta hoy en día Así que yo creo que ya es tarde para cambiar.

Su trayectoria se mueve entre el flamenco y el jazz, pero ¿cómo fue el proceso de encontrar su propio estilo musical fusionando estos dos géneros que son tan ricos y quizás también tan distintos?

Visto desde fuera podría ser un acto difícil, pero la vida me ha llevado por esos caminos, así que para mí ha sido una cuestión bastante natural. De repente, me he visto trabajando con grandes artistas de flamenco desde muy jovencito y con grandes artistas de jazz también desde muy jovencito, así que era inevitable que esa "fusión" se diera de esta manera.

Nuestra cultura pone tabiques a los estilos musicales que no son tan fuertes, son puramente estéticos

Pero tienen aspectos en común, el jazz y el flamenco.

Muchísimas cosas en común, claro que sí. Al final, entre los estilos, también nuestra cultura, ponen esos tabiques que, en su esencia, no son tan fuertes. Son cuestiones puramente estéticas y no esenciales.

Usted es un referente de innovación en la música, ¿cómo definiría su estilo? .

Es difícil para mí hablar de mi estilo, es algo que debe hacerse desde fuera. Pero es obvio que sí se ha hecho con el paso del tiempo un estilo propio y también tengo que asumir que es una referencia para jóvenes músicos que se vienen acercando a este tipo de música. Pero no se pone nombre.

Les diría a esos jóvenes que intentan encontrar su camino en la música que no pierdan la curiosidad, el amor por lo que hacen y la constancia

¿En qué cree que ha ido evolucionando su estilo musical?.

Creo que es la misma corriente la que va trayendo nuevos ingredientes. Es obvio que por la facilidad de las comunicaciones, viaja la información y viajamos los músicos y viajan también nuestras influencias, nuestra cultura. Así que los flamencos visitamos países muy dispares donde escuchamos otros músicos y nos influenciamos de ellos y viceversa. Y otros músicos de diferentes puntos del planeta visitan España y escuchan el flamenco, se enamoran del flamenco y también dejan sus semillas aquí. Todo eso con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías, hace posible la evolución.

¿Hay aspectos emocionales de estos géneros que se complementan entre sí?

Sin duda. La música no es solamente una profesión, sino que es un arte y, como tal, el arte expresa emociones y vivencias de la gente que lo hacemos. Así que, por supuesto, que el ingrediente emocional es una parte vital, sobre todo, en estas músicas que son muy de corazón, vamos a decirlo así.

Como referente en la música que es, ¿cree que es importante el papel de los músicos en la transformación de los géneros tradicionales, como es el flamenco?

Todo es importante. Por supuesto que el flamenco trae consigo ese peso de esa tradición. Hay corrientes como las más fundamentalistas que se encargan de conservar esas tradiciones, que muchas veces tienden a contraponerse a la gente que somos más innovadores, por así decirlo. Pero bueno, yo creo que no se contraponen, digamos, se suman en definitiva. Lo nuevo no viene a quitar lo viejo, sino a sumar.

Después de una larga trayectoria profesional, ¿qué proyecto musical en el que ha trabajado cree que ha marcado un antes y un después en tu carrera?

No podría señalar, perdóname, pero no me voy a mojar ahí.

¿Cómo mantiene la pasión y la energía para seguir explorando nuevos caminos musicales?

Siempre, siempre, con curiosidad y con ganas, con amor, con afecto.

¿Qué consejo le daría a esos jóvenes músicos que están intentando encontrar su camino en este arte de la música?

Pues que no pierdan la curiosidad, el amor por lo que hacen y constancia. Las cosas no se hacen en un día ni en dos, sino que esto es para toda una vida y que hay que disfrutarlo.

Suscríbete para seguir leyendo