Un club de caza de la comarca de Benavente se opone a una marcha ciclista porque es época de "apareamiento y cría" de la fauna

El Club Deportivo de Cazadores San Miguel, de Milles de la Polvorosa, celebró la semana pasada una asamblea extraordinaria. El Ayuntamiento les había comunicado que el 23 de marzo estaba programada una marcha de bicicletas de montaña con salida y llegada en Puente Mózar (Mózar del Valverde). Un año más, parte del recorrido previsto pasará de nuevo por los senderos del coto, le comunicaron.

Los cazadores se aprestaron a cargarse de razones contra una iniciativa que se viene organizando desde hace años y que ha llegado a movilizar hasta medio millar de participantes.

No se oponen a la práctica deportiva, aseguran, pero sí a que la marcha BTT pase por las sendas que se encuentran dentro del coto de caza. "No son sendas naturales, se trata de sendas hechas deliberadamente por personas interesadas sin autorización de los propietarios y titulares de las parcelas por donde discurren y, por lo tanto, no están consolidadas como tal y por decisión del propietario, pueden desaparecer en cualquier momento", justifican.

El resultado de la asamblea fue inequívoco, según recoge un acuerdo de tres folios de extensión con antecedentes, exposición y resolución.

"Se debería de tener en cuenta que, por la orografía del terreno, no solamente los ciclistas utilizan los senderos y caminos del término municipal de Milles de la Polvorosa durante la celebración de esta marcha ciclista BTT. Algunos, utilizan este trazado de la marcha días antes como entrenamiento, y posteriormente durante todo el año, sin ningún tipo de autorización y en muchas ocasiones coincidiendo con los periodos hábiles de caza, originándose el correspondiente peligro para las personas", argumentan.

Salida de una pasada competición de BTT desde Mózar de Valverde. | J. A. G.

Conscientes de la polémica que puede suscitar un conflicto entre la caza y el ciclismo, acordaron en primer lugar "cualquier iniciativa deportiva que se realice en los terrenos de nuestro coto de caza que cumplan con la normativa de aplicación" . A renglón seguido aparece la adversativa: "De acuerdo con la Ley de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León y teniendo en cuenta, que la marcha ciclista discurre por senderos que se encuentran en el centro del coto de caza y se realiza en un periodo de tiempo sensible para las especies cinegéticas. Nos oponemos rotundamente".

"Impacto negativo"

Esta oposición tiene matices. Los cazadores rechazan que la marcha "se realice por senderos del coto de caza sin disponer previamente de la autorización de los titulares y propietarios de las parcelas por donde discurren los mismos".

También se oponen a que " que se realice en los meses de marzo, abril y mayo, por ser un período de tiempo en el que se molesta a las especies cinegéticas en sus periodos de apareamiento, celo, reproducción y cría, alterándose su hábitat y, por lo tanto, generando un impacto negativo en la fauna local".

Así las cosas, piden al Servicio Territorial de Medio Ambiente, que con anterioridad a la autorización de la marcha ciclista emita informe técnico y jurídico sobre los términos antes expuestos (senderos y periodo de tiempo).

El club ha escrito con este acuerdo a la Junta, a la Diputación, al Ayuntamiento de Villanázar y al presidente del Club de ciclismo BTT, Puente Mózar, Jesús Fernández, que aportó un documento del Ayuntamiento de Milles autorizando el evento tras recibir un escrito de la Delegación Territorial preguntando si hay algún impedimento. En todo caso, Fernández ha explicado que se está estudiando evitar el tramo de algo más de un kilómetro por el coto de Milles en la marcha del día 23.

Sin embargo, en su acuerdo, el Club de Caza va más allá de su oposición al evento. Argumentando que este tipo de iniciativas provoca una presencia continuada de ciclistas que generan ·un impacto negativo en el desarrollo", expresa "una especial preocupación en que la planificación actual del evento, concentre su salida, llegada y posterior comida exclusivamente en instalaciones privadas, propiedad del presidente del club organizador, en lugar de aprovechar infraestructuras y espacios públicos que puedan beneficiar más ampliamente a la comunidad y al tejido económico de la zona".

Incluso el acuerdo llega a solicitar a la Diputación de Zamora y al Ayuntamiento de Villanázar una contraprestación "como entidades colaboradoras y gestoras de dinero público". Les pide que ambas que "insten a los promotores de la marcha ciclista a distribuir los beneficios del evento en el entorno, promoviendo la participación de negocios de la zona, el uso de espacios municipales y la implicación de otros sectores de la zona. De este modo, el impacto positivo del evento será más equitativo y contribuirá de manera efectiva al desarrollo socioeconómico de la comarca", dice esta llamativa parte del acuerdo del Club de Cazadores.

