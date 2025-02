El coto intensivo de pesca Mózar "echa el cierre" dos meses después de reabrirse

El coto intensivo de pesca de trucha arcoiris de Mózar de Valverde echa el cierre apenas dos meses después de reabrirse. Hoy domingo será, en teoría, el último día de pesca autorizada debido a los permisos concedidos anteriormente, según ha podido saber este periódico en varias fuentes.

El coto, que se había cerrado hace casi una década, volvió a funcionar a finales de diciembre bajo la tutela en la gestión de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), pero el día 17 de ese mes, antes de la apertura, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó un auto de medidas cautelares suspendiendo la autorización para la suelta de trucha arcoiris, una especie que la normativa nacional considera invasora.

El alto tribunal de la región atendió la solicitud de la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS) Ríos con Vida, que tras recurrir la decisión regional de reabrir el coto incluyéndolo en la oferta regional para 2025 pidió la suspensión de las sueltas de trucha arco iris cautelarmente hasta que se resolviese el recurso.

Según ha podido saber este periódico, haría al menos un mes que a este tramo del Tera no se suelta trucha arcoiris, aunque los permisos se seguían concediendo. La web de pesca de Castilla y León sigue incluyendo el coto de Mózar en su oferta, pero ya "no hay permisos disponibles" ni para lo que queda de mes ni para los meses siguientes. Antes aparecía el calendario (todos los días de cada semana) con el número de permisos disponibles por jornada.

César Rodríguez, secretario de AEMS, confirmó ayer que AEMS presentó a mediados de octubre de 2024 un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de agosto de ese año sobre los cotos de pesca, que incluía la reapertura del intensivo de Mózar mediante repoblaciones periódicos con trucha arcoiris, una especie incluida en el catálogo nacional de especies invasoras.

Recurso contencioso-administrativo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León admitió a trámite el recurso y abrió procedimiento ordinario el 5 de noviembre. Acordó también formar una pieza separada para valorar las medidas cautelares solicitadas por la ONG Ríos con Vida y reclamó a la Consejería el expediente administrativo impugnado. La Consejería no atendió la petición de documentación y el TSJ tuvo que dictar el pasado 17 de enero, con este coto en el río Tera ya funcionando, una nueva diligencia de ordenación reclamando el expediente administrativo so pena de multa de 300 a 1.200 si no se aportaba en diez días.

Hoy domingo será, en teoría, el último día de pesca autorizada en el tramo intensivo. | J. A. G.

Un mes antes, el alto tribunal había resuelto suspender la repoblación con trucha arco iris del coto de Mózar. "Nos encontramos, al realizar la valoración circunstanciada de los intereses en conflicto, ante un enfrentamiento de diversos tipos de intereses públicos y privados", introdujo en su auto el TSJ.

"Por un lado la Administración invoca como interés público que demanda la ejecución del acto la importancia de la medida acordada como herramienta de desarrollo turístico, económico y social en el medio rural de la Comunidad de Castilla y León -interés de carácter económico y de promoción turística de las zonas afectadas y de las actividades al aire libre- así como los intereses de los pescadores en la práctica de este deporte. Y junto a ello también alude a que las sueltas pueden contribuir muy favorablemente al control y potencial erradicación de otras especies invasoras", valora.

"Por otro lado se encuentra la protección medioambiental que demanda AEMS Ríos con Vida, cuya negativa afectación inmediata resulta evidente a la vista de la especie cuya suelta se autoriza y el carácter de Zona Especial de Conservación (ZEC) de donde se autoriza", prosigue.

"En atención al principio de precaución del Derecho Comunitario en materia ambiental (que está dirigido a evitar los daños graves o irreversibles que pueda sufrir el medio ambiente, imponiendo medidas preventivas en aquellos eventos donde no hay certeza sobre la afectación que el desarrollo de una actividad pueda causar en los recursos naturales y que impone actuar con vigilancia, procede acceder a la medida cautelar interesada al estimar que de no adoptarse la medida interesada los perjuicios que pueden derivarse de las sueltas autorizadas serían irreversibles. El hecho de que las sueltas autorizadas lo sean de ejemplares criados en cautividad procedentes de cultivos mono sexo y sometidos a tratamiento de esterilidad no es suficiente garantía de prevención de futuros daños al medio ambiente por su comportamiento invasor que puede afectar negativamente a varias especies de peces autóctonos que figuran en el Anexo II de la Directiva", concluye.

Como consecuencia del procedimiento judicial y de la medida cautelar, que se mantendrá hasta que se resuelva el recurso de AEMS, la Junta habría decidido no proseguir, al menos de momento, con la actividad del coto intensivo.

