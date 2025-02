Benavente acoge esta exposición de arte "velado"

«Frágiles bellezas» es el título de la exposición que alberga el Centro Cultural Soledad González, de Benavente, de la artista brasileña Helena Manzan. Esta artista crea arte en constante evolución, utilizado materia orgánica como ceniza, paja, arena, o la arcilla del lago.

Exposición de Helena Manzan en el Centro Cultural Soledad González. / E. p.

La obra que presenta en Benavente está realizada inspirándose en la ciudad y en la sala que alberga la muestra, según explica. De su labor de investigación como estudiante recuerda que centró su búsqueda en las anacondas y la mutación de su piel que «es esta fragilidad invisible. Y estas obras hablan de la piel del mundo, de la fragilidad de la naturaleza, del envenenamiento, de todo. Y también de nuestra alma, nuestra fragilidad interior».

La concejala de Cultura, Mercedes Benítez agradeció a la artista, que ha realizado exposiciones por todo el mundo, que haya decidido acercar su obra a Benavente.

Manzan asegura que «me atrajo la grandeza del paisaje de Benavente. Y cuando he visto este espacio, he sentido que debía crear algo para este hermoso lugar». Y añadió que «no me gustan las grandes ciudades, me gusta este lugar silencioso, porque mi pintura es del silencio».