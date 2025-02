Gran quedada en Benavente por la falta de cobertura móvil mañana jueves

El comercio de Benavente convoca para mañana una quedada en la Plaza de Santa María para hacer más visible el problema de falta de cobertura móvil que persiste sin solución a la vista, según explican. La iniciativa está prevista a las 14 horas.

Siguen los comerciantes saliendo puntualmente a la calle cada día a las 11:30 horas a expresar su malestar con la situación que llevan soportando durante meses. Y lo harán hasta que “alguien, a través del Ayuntamiento, nos explique cómo va el tema de la instalación de la antena que se está instalando en Ciudad de Toro y cuándo vamos a tener esa cobertura que todos ansiamos”, explica el representante del comercio, Ernesto Cadenas.

El comercio hace un llamamiento a todos los benaventanos que tienen el mismo problema para que se unan a la reivindicación que contempla una movilización por la zona centro desde la Plaza de Santa María y hasta la Plaza Virgen de la Vega, por la calle Herreros.

Comercios de La Rúa mostrando su malestar. / E. P.

“Queremos hacernos oír un poquito más, porque los comercios tenemos este problema de la cobertura, pero parece que no hay nadie más con problema de cobertura y esto es un problema de todos y tenemos que presionar a las instituciones y a Telefónica y a todos los que podamos presionar para que esto ya sea una realidad”, añadía Cadenas.

“Ha habido un bajón de cobertura generalizado en todo Benavente, ya no solo en el centro, no sabemos a qué es debido. Unos nos dicen que es por el 5G, otros nos dicen que, bueno, que sí han quitado antenas, pero nosotros ni somos técnicos ni sabemos la razón, pero sí que ha habido un bajón de cobertura en todo Benavente. Entonces, pues vamos a ver mañana si con esta quedada somos muchos y continuamos las acciones a seguir, a ver si forzamos a las compañías a que nos den el servicio lo más rápido posible”.

Comercio de La Rúa manifestando su malestar por la falta de cobertura. / E. P.

No ha entrado a valorar la CEOE-Cepyme las valoraciones políticas de la última semana. “Lo que queremos saber es cuándo vamos a tener cobertura. Si ellos discuten eso ya es cosa de ellos. Yo sé que, evidentemente, cuando he hablado con él subdelegado de Gobierno nos ha puesto todas las facilidades para concretar reuniones y todo esto. Pero en guerras políticas no nos queremos, ni nos vamos a meter. Lo que queremos, simple y llanamente, es tener cobertura, no otra cosa”.