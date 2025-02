Benavente y comarca tienen 18 médicos sin MIR trabajando como doctores de Familia

"La sanidad no puede estar de esta manera. La sanidad tiene que ser un servicio de calidad, con rapidez, con unas garantías de servicio que ahora mismo no se dan. Solo la sanidad pública volverá a tener unos estándares de calidad adecuados si la gente reivindica". Son palabras de Jerónimo Cantuche, portavoz de la plataforma sanitaria y sindicalista de UGT. En la tarde de ayer la Mesa por la Sanidad Pública se dio cita en Benavente para poner sobre la mesa la situación actual de la sanidad pública en Benavente y comarca y hacer un llamamiento para que la gente se movilice el próximo 15 de marzo.

Los datos sobre la situación sanitaria médica ponen en evidencia la falta de médicos MIR (Médico Interno Residente), el sistema de formación de especialistas médicos que existe en España, en las zonas de salud básica de Benavente y la comarca de Los Valles.

Así en Benavente Sur , de las 16 demarcaciones médicas, ocho son médicos no MIR.

En Benavente Norte, son 14 las demarcaciones y un total de tres médicos no MIR, además hay uno que está en media jornada pasando la consulta de Pediatría. Y "tenemos también algunas vacantes de Enfermería por cubrir todavía a día de hoy".

En la Zona Básica de Salud del Tera, la mayoría de las demarcaciones son no MIR (cinco de ocho existentes).

Mientras que en Vidriales de las seis demarcaciones existente, dos son no MIR.

, la mayoría de las demarcaciones son no MIR (cinco de ocho existentes). Mientras que en Vidriales de las seis demarcaciones existente, dos son no MIR.

"Es una situación preocupante porque hay un médico que, parece que vale para todo, pero es un médico sin especialidad. La ley no permite que pase consulta y tampoco puede hacer recetas. En cambio, se está tolerando, se está haciendo, hasta que un día haya algún problema, alguna desgracia, algún diagnóstico malo o alguna receta que no debía de hacerse y tengamos un grave problema de salud", lamentó Cantuche.

Centro de Especialidades de Benavente

No es mucho mejor la situación por la que pasa el Centro de Especialidades de Benavente. "Con las perspectivas que había, tanto de especialistas que venían a pasar consulta como del número de consultas diarias, si nos fijamos en todas las especialidades, se ha reducido enormemente en la mayoría y en algunas incluso hasta ha desaparecido, como es el caso de Cirugía". En este centro todos los especialistas están vinculados al Hospital Virgen de la Concha y al Provincial "aquí se desplazan cuando hay. Si no hay, en algunas especialidades no vienen, como es el caso de Urología o de Ginecología". También está pasando en el servicio de Endocrinología.

"Cada vez va muchísima más gente de Benavente a Zamora, y es una situación que empeora de año en año".

La plataforma sanitaria hace un llamamiento a usuarios y profesionales de la sanidad pública para acudir a una gran manifestación que tendrá lugar el próximo día 15 de marzo en Valladolid contra la gestión sanitaria de la Junta de Castilla y León.

