La falta de cobertura móvil en Benavente "pendiente de resolver autorizaciones administrativas"

El problema de la cobertura móvil en Benavente atañe a la administración “que tiene que resolver las solicitudes que se hayan presentado de proyectos de obra”, asegura el subdelegado de Gobierno, Ángel Blanco, quien lamenta “no entendemos el escrito enviado por parte del Ayuntamiento de Benavente a la Secretaría General de Telecomunicaciones en el que no se mencionaban para nada las solicitudes que se han presentado de proyectos técnicos, sino que mencionaba que era un problema de averías, que no había cobertura”.

Y añade que “el problema no es de averías, sino que son problemas que se sabían desde julio de 2024. Por un lado, una estación base que se va a modificar y, según el operador, que haría falta otra estación nueva para prestar un servicio a todo Benavente, que sabemos que es complicado por su situación orográfica”.

La alcaldesa: "Nosotros no hemos paralizado nada"

Sale al paso la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, ante estas afirmaciones. Y explica que "hoy ha comenzado la imodificación de una estación base, en Ciudad de Toro. Pero en julio estaba resuelta para que la operadora pudiera comenzar la obra. Todas las licencias tienen un plazo de inicio de seis meses. Estaba en plazo para el inicio".

Reconoce que "no empezó antes por el problema con un nido y después por circunstancias meteorológicas pero se han cumplido los plazos. Nosotros somos los primeros interesados en que esto se resuelva, no tenemos interés alguno en retrasar ningún trámite administrativo".

En cuanto al otro proyecto técnico para la instalación de una estación base en calle Doctor García Muñoz, explica la alcaldesa que "está a expensas del informe de Patrimonio por estar en el entorno BIC. Es un trámite que también hay que cumplir, nosotros no hemos paralizado nada".

Escrito a Telecomunicaciones

Respecto al escrito municipal enviado a Telecomunicaciones, el subdelegado de Gobierno señala que "no hemos entendido ese trámite, a no ser que empezaban ese día algunos actos de expresión del malestar del comercio de Benavente, y se haya intentado un poco confundir. Pero no es un problema de la Administración General del Estado, no es un problema de la Subdirección General, porque no había averías".

El subdelegado asegura que el Ayuntamiento de Benavente no se ha puesto en contacto, "que es lo normal en otros ayuntamientos cuando tienen un problema de avería. Se puso en contacto con la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones y presentó un escrito. Un escrito, el mismo día que había la primera manifestación del malestar de los comerciantes de Benavente. Y en escrito no se decía nada ni de infraestructuras, ni de antenas".

Y añade que "lo importante es desbloquear la situación y que haya una actividad comercial normal en Benavente, lo antes posible".

La alcaldesa, por su parte, explica que "no nos hemos puesto en contacto con Subdelegación porque nos informaron que el Departamento al que teníamos que dirigirnos era Telecomunicaciones y así lo hemos hecho. Y sí el escrito se hizo coincidiendo con la primera movilización del comercio porque desde el Ayuntamiento nos adherimos a las quejas manifestadas por los usuarios. El Ayuntamiento, al igual que lo hicieron usuarios del servicio, se unió a las quejas por la falta de cobertura móvil".