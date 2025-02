Patricia García Sánchez, escritora: "En mis libros siempre hay música, con un gran poder de socializar"

Ha presentado en Benavente su libro "Mariposas de papel pautado". Es ya la cuarta vez que visita Benavente, ¿qué significa para usted poder conectar con el público infantil en este tipo de iniciativas?.

El contacto con el público es como el broche final del libro. Digamos que la lectura íntima en el hogar, ya sea de niños o de adultos, es lo que persigues después de escribir un libro. Pero cuando haces un cuentacuentos, como el de Benavente, lo haces vivo. Es decir, las historias se recrean y, en ese pequeño instante, es cuando una historia se hace viva. Yo siempre digo que soy tanto escritora como contadora de historias, como cuentacuentos. Entonces, para mí es un momento muy especial.

A sus libros les acompaña siempre una lista de temas musicales con recomendaciones para escuchar mientras se lee. ¿Qué objetivo busca al incluir estas recomendaciones musicales?

Yo vengo de una triple formación, escritura, música e igualdad. Por un lado, tengo una formación musical. Estudié piano, luego Magisterio Musical, Musicología, después máster y ahora estoy en el doctorado. Me especialicé en compositores de la historia. Entonces, todos mis textos o la literatura que hago, ya sea narrativa, cuentos o también didáctica de la música o temas de divulgación, unen esos aspectos: escritura, igualdad y música.

¿Cómo cree que la música puede mejorar esa experiencia lectora?

La música puede enriquecer la experiencia de la lectura. En "Mariposas de papel pautado" se narran siete cuentos y se acompañan de la música de siete compositoras. En otros libros tipo novelas, pues cada capítulo va acompañado de una música concreta.

¿Y cómo es la selección de canciones que acompañan a los libros? ¿Qué factores tiene en cuenta?.

Pues ahí ha habido un poco una evolución. Porque en mi primer libro, "Valentina y el afinador de pianos", cada capítulo tiene una audición. El afinador de pianos va cada vez afinando una nota, de forma sucesiva mientras su nieta va sumergiéndose en un mundo que se llama "armonía", en el que va redescubriendo los colores para este mundo. Entonces, ahí, cuando terminé de escribir el libro pensé. Pero todos son compositores. Entonces, en mi siguiente libro, que fue "Arrecife y la fábrica de melodías", quise hacer un homenaje a compositoras. Y empecé a investigar. El proceso de investigación no fue nada fácil al principio, actualmente hay un movimiento mayor de compositoras. Y, además, hay que encajarlo en el texto que estoy escribiendo. Es hilar muy fino, pero si escuchas de forma detenida las músicas de "Mariposas de papel pautado" tienen una relación con el sentido del cuento. .

Como la cajita de música en "Te quiero es anacrusa"

Sí, la música original es una composición que escribió la pianista Alicia de Larrocha. Esta también hizo composiciones cuando solo tenía 8 años, como "La cajita de música" y esta historia trata de una cajita de música. Siempre hay una relación y es súper importante también para disfrutar de la lectura

Usted realiza también una labor docente. ¿Cree que la música puede ser una herramienta poderosa para enseñar o para sensibilizar a los niños a través de los libros?.

Eso es un rotundo sí. La música tiene un poder muy especial porque mueve muchos sentimientos, emociones y cuestiones físicas. Te hace moverte, te hace sentir, te hace socializarte, te lleva a lugares rápidamente. Eso lo saben los musicoterapeutas. Que, por ejemplo, a un enfermo de alzhéimer la música le revive momentos que ha dejado en el olvido. Incluso, educativamente hablando, tiene un gran poder de transformación social. Yo, de hecho, uso la música como una herramienta para trabajar en la igualdad.

En cuanto a su proceso de escritura, ¿qué cree que le identifica?

Me identifica por supuesto la música, pero también los valores. Siempre, en todos los cuentos hay un valor que quiero destacar, aunque a veces no sea demasiado evidente. Hay veces que hay diferentes planos de lectura. Puede acercarse un niño o un adulto y descubrir cosas diferentes. Y luego hay una cosa para mí que es fuente de inspiración, que es la naturaleza, la montaña. Los seres alados me gustan mucho, mariposas, libélulas, pájaros... Y la naturaleza en sí.

En la construcción de los escenarios que describe, ¿hace uso de la imaginación o son más bien lugares reales que conoce? ¿Cómo llega a ese proceso?

Normalmente son lugares que existen, pero con un toque mágico, eso sí. Me gusta la magia pero no una magia dulzona.

¿Cuáles son los proyectos con los que está trabajando ahora?

Estoy con el doctorado, sobre todo ahora, muy enfocada. Lo estoy haciendo, además, de compositoras en las aulas de Primaria. Estoy trabajando también en un libro sobre música, en el que se da valor a esta gran desconocida de las artes. El desconocimiento no es solo de las compositoras, sino de la música en general. Y con mis artículos para una revista sobre compositoras, cuentacuentos, talleres de compositoras para niños.

Suscríbete para seguir leyendo