Santa Marta pide al Obispado que aclare la situación del cementerio eclesiástico

El Ayuntamiento de Camarzana de Tera ha requerido al Obispado de Astorga para que se pronuncie sobre la clausura del cementerio eclesiástico del que es propietario en Santa Marta de Tera. Esta Entidad Local menor tiene en la actualidad dos cementerios, pero el 27 de diciembre de 2023 la Junta Vecinal aprobó la clausura del eclesiástico y quedaron prohibidos, cuatro días más tarde, los enterramientos en este camposanto de acuerdo con el párroco, según indicó en ese momento el alcalde pedáneo Manuel Fadón.

La falta de información ha llevado a numerosos escritos por parte de vecinos afectados por esta decisión que en repetidas ocasiones han explicado que responde a un convenio firmado en 2007 a tres partes a raíz de la restauración de la iglesia y del antiguo Palacio de los Obispos de Astorga, entre la Entidad Local Menor, la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León y el Obispado de Astorga. Dicho documento no se ha presentado a los vecinos afectados.

Ante la polémica suscitada en el pueblo y después de más de un año de que se adoptara esta decisión en la Junta Vecinal, el alcalde de Camarzana, Jaime Panizo, así como el actual alcalde pedáneo y el representante de la asociación vecinal Las Eras (que ha remitido escritos a todas las instancias implicadas en este asunto) se han reunido para intentar buscar una solución a la situación actual.

El alcalde de Camarzana señala que "entendemos el malestar de los vecinos y es algo a lo que hay que dar respuesta. Lo cierto es que hemos intentado aclarar cuál es la situación actual en este cementerio en caso de que, no lo queramos, hubiera que realizar un enterramiento". Y es que, según explica el alcalde, aunque se adoptó la decisión en Junta Vecinal no existe ningún expediente oficial de clausura del camposanto. "El acuerdo al que se había llegado exigía a la entidad a pronunciarse al cabo de los 15 o 20 años, pero siempre de acuerdo con el Obispado. El alcalde pedáneo llevó a cabo el acuerdo de clausurar el cementerio pero como ayuntamiento no se ha realizado los trámites porque no somos propietarios, no hay notificación de la autoridad sanitaria".

De modo que "la reunión ha servido para escuchar las demandas de los vecinos afectados por esta decisión y dar la información que tenemos y que se puede dar".

Del encuentro mantenido ya el día 3 han acordado requerir al Obispado para que en el plazo de diez días se pronuncie sobre "cómo tenemos que actuar en este cementerio. Porque es el Obispado el propietario. Cuando le preguntamos al párroco nos dice que los enterramientos se hagan en el cementerio municipal". Cuando pasen los diez días y si no ha habido respuesta del Obispado, volverán a requerirle información. "En el momento que se pronuncie nos volvemos a reunir para determinar lo que hacer desde el ayuntamiento", señala el alcalde.

El Ayuntamiento de Camarzana quiere dejar solventado este asunto, responda o no el Obispado. De modo que "si no responde a nuestros requerimientos, daremos por entendido que el cementerio sigue abierto".

Es por ello que no descarta tener que convocar de nuevo a la Junta Vecinal para declarar nulo el acuerdo anterior y permitir que la gente que quiera pueda enterrar en este camposanto. Algunos vecinos tienen sepulturas en propiedad "perpetua" desde el año 1989.

