"Por un momento pensamos que estaba pasando como en "La la land", pero al final fue una alegría para todos"

Laura Fernández Espeso (Benavente, 1972), recogió el domingo el Goya a la mejor película por El 47 como CEO de la productora Mediapro, un galardón que compartió ex aequo con La Infiltrada, la otra ganadora de la noche. En esta entrevista cuenta cómo vivió un momento inicialmente confuso e inédito en la gala de los premios del cine español. Laura tuvo palabras de recuerdo para Benavente, y agradeció la presencia de su hijo Adrián y de su hermano Luis (cofundador y directivo de Cine Club Fetiche), presentes en la ceremonia. Laura presentó en Benavente El 47 en un pase programado por Cine Club Fetiche, y no duda en elogiar la labor de la asociación benaventana en favor del cine tras el cierre comercial. En el momento de elaborar esta entrevista y tras el Goya conseguido el domingo, El 47 se ha situado en el top 12 de taquilla y puede verse en más de 180 cines de todo el país.

-¿Cómo vivió el confuso momento del premio a El 47 en la gala de los Goya por lo que ocurrió seguidamente?

-No he visto todavía el corte de cómo se vió en televisión, pero en directo estábamos subiendo al escenario y ya nos habían anunciado cuando de repente oímos a Belén Rueda decir, ¡Espera un momento! Lo primero que pensamos es que estaba pasando como en La la land, aquella confusión que se produjo en los Oscar. Llegué a pensar que no era ex aequo sino que se habían confundido y no era El 47 y era otra película la premiada. Aunque bueno, ya enseguida dijeron que era ex aequo y bueno, pues fue una sorpresa porque nunca había ocurrido en la historia de los premios.

-Pese al momento de confusión, la repentina noticia del premio por igual para El 47 y para La Infiltrada se convirtió en un feliz intercambio de felicitaciones y de buen rollo.

-Fue muy bonito porque al final bueno son más compañeros en recibir un reconocimiento que es muy importante para las producciones porque les da mucha visibilidad, porque nos ayuda con el público, nos ayuda con las ventas internacionales. Enseguida, pasaba la sorpresa, estábamos muy muy contentos. Son compañeros, los productores de la otra película. Fue un momento de mucha sorpresa y de un poco de confusión en el escenario pero muy bien porque, la verdad, fue más alegría para todos.

-Sin duda, por inédito, el premio por igual y el momento en que se produjo ya ha pasado a los anales de los Goya.

-Fue una buena noticia que dos películas podamos beneficiarnos de ese privilegio de ser las elegidas este año. Veníamos de pasar una noche muy bonita porque El 47 ha sido reconocido con cinco Goyas. Era la película más premiada de la noche con lo cual veníamos ya felices por todos los compañeros que habían recibido el reconocimiento. FX, Clara Segura, que dio ese discurso tan divino sobre el personaje; Carlos Apolinario, que es alguien con quien yo trabajo desde hace 16 años y me hacía una ilusión enorme verle recoger ese Goya que es por El 47, pero que en mi cabeza casi es como un reconocimiento a toda su carrera porque tiene ya muchos años de experiencia a las espaldas. Fue todo muy bonito. Y el de Salva Reina, que arrancamos la noche con ese premio. Y estos premios nunca son evidentes. Nunca sabes qué va a pasar. Estaba muy contenta por Salva también. Dio un discurso muy bonito, muy emotivo. Todos los de El 47 llegamos al final de la gala con una alegría espectacular porque ya ya teníamos cuatro premios fantásticos y luego, como broche, la guinda del pastel.

Laura Fernández Espeso con el Goya a la mejor película junto a Eduard Fernández y Marcel Barrena. / Miguel Ángel Molina

-En su discurso le vino Benavente a la cabeza.

-Mencioné Benavente porque soy de allí, porque tengo parte de la familia allí todavía y porque en realidad era un recuerdo a mis padres sin hablar de ellos. No quería hacer un discurso muy largo y además pasó todo eso en el escenario que al principio fue confuso.

-El Goya impulsará sin duda El 47, pero qué razones daría al público que aún no la haya visto para que la vea.

-El 47 es una historia que está basada en hechos reales. Cuenta la historia del barrio de Torre Baró y de Manolo vital pero es una película que trasciende de lo local porque habla de cosas que son completamente universales: de la amistad, de la solidaridad, de la dignidad,del derecho a una vivienda digna, habla de la inmigración, de cómo construimos nuestras ciudades y de cómo estamos recibiendo a los que vienen de otros lugares y reflexiona sobre temas que, aunque es una película de época, lo es de una época muy reciente y son temas muy actuales. La película está construida desde la emoción, con una sensibilidad espectácular. Al final creo que ha llegado al público porque emociona. Hemos conseguido eso que a veces no nos sale, que no siempre es fácil, pero en esta película ha sucedido. Es una película que tiene muchísima emoción y que ha conectado con el público. El elenco es maravilloso y hay unas interpretaciones brutales que yo creo que no se puede perder el público que no la ha visto. Eduard está inmenso, y Clara Segura, Salva Reina… Todos los actores y actrices están fenomenal. Zoe ha sido todo un descubrimiento. Hicimos una audición muy grande para poder dar con esta actriz y esta es una razón para verla. La película acaba de volver a salas, aunque bueno nunca nos hemos ido. Llevamos cinco meses y ahora ya está también en las plataformas, está disponible en Movistar. El público ha apoyado desde la primera proyección esta película. Es el largometraje en catalán más visto de los últimos 40 años y en las salas de Madrid ha ido fenomenal, con unas cifras muy importantes, más que en algunos cines de Barcelona.

La benaventana Laura Fernández Espeso, CEO de Mediapro. / TMS

-Los diálogos respetando el catalán le dan fuerza a la cinta…

-Es bonito porque te das cuenta de que, bueno todos lo sabemos, pero en nuestro caso en Mediapro llevamos tres décadas produciendo y nosotros producimos en español producimos en inglés y producimos en catalán. Esta historia pienso que tenía que contarse por supuesto en catalán porque es allí donde sucede y te perderías muchos matices si no fuera de esta manera. Pero no importa el idioma en el que hagas las historias.Lo importante es que la historia merezca la pena ser contada y que conecte con el público y nada es bonito ver que El 47 vuelve demuestra algo que está superado, aunque me preguntan muchas veces porque la peli es en catalán. A mi me gusta decirlo.

-¿Cuáles son o serán los próximos proyectos cinematográficos?

-Mediapro hace muchísima televisión, hacemos entretenimiento, hacemos ficción, hacemos cine y vamos a seguir haciéndolo. Y la verdad es que la apuesta de mediapro por el cine es absoluta. Hemos anunciado ya que vamos a hacer Aida, que dirige Paco León, y contamos con el casting de la serie original. La producimos con Mediaset, que son nuestros socios en este proyecto. Estamos en preproducción y empezamos a rodar en unas semanas. Estamos a punto de estrenar Hard Truths , que es una coproducción que hicimos con Inglaterra y que está dirigida por Mike Leigh. Para nosotros es un honor haber podido producir a este director tan mítico, tan icónico y tan solvente. Tenemos un peliculón con él y bueno todas los premios internacionales que ha recibido ya la película a estas alturas, los festivales por los que hemos pasado, los reconocimientos a la actriz principal Jean-Baptiste y esperamos que vaya muy bien. Esto es lo que tenemos en estreno en febrero y en rodaje y pronto anunciaremos también otros títulos que todavía no podemos confirmar.

Foto de familia de los premiados en la Gala de los Goya. Laura Fernández, abajo, junto a Marcel Barrena. / Miguel Ángel Molina

-¿Superar El 47 será un nuevo reto?

-Es una alegría enorme el éxito que ha tenido pero no comparo unos títulos con otros porque cada uno tiene una vida completamente independiente. Cuando empezamos a hacer las películas la cabeza no está puesta en los premios sino en hacer buena historia y conectar con el público. Cuando llegan luego los reconocimientos de la industria pues es una satisfacción enorme y una ayuda para el consumo de la película. Nos ha ido muy bien en las que hemos producido. La última ocasión en la que estuvimos en los Goya fue con El buen patrón. Tuvimos 20 nominaciones y nos llevamos seis Goyas. Vamos título a título.

