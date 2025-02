Los agricultores piden el bloqueo del acuerdo de la UE con Mercosur

El campo vuelve a movilizarse en Benavente. Pequeños grupos de agricultores se han concentrado en distintos puntos para protestar por la situación del sector, el escaso avance en sus reivindicaciones iniciadas hace un año y para mostrar su descontento por el acuerdo comercial ratificado entre la Unión Europea (UE) y los países de Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay). Los agricultores no ven con buenos ojos este pacto al considerar que fomenta una competencia desleal, que les perjudica frente a países terceros.

Concentración tractores en Benavente. / E. P.

En Benavente se concentraban esta mañana agricultores de la zona, y también de pueblos de la comarca de Campos y algunos de la provincia de Valladolid, como Roales, o de León, como Valderas. Estos han ido después hasta Fuentes de Ropel y por la 610 se han dirigido hasta Becilla de Valderaduey, en Valladolid. También lo hacía un grupo en la zona de Quiruelas de Vidriales.

La respuesta no ha sido masiva esta mañana. Quizás por el mal tiempo y la intensa lluvia, justificaban algunos, aunque durante la mañana se fueron sumando tractores de distintas zonas. Otros aseguraban que “hay miedo” en el sector a las denuncias.

El más madrugador, llegado a Benavente desde Santa María de la Vega, ha hecho un recorrido de una hora de trayecto hasta el punto de concentración de tractores, en Benavente, junto a la autovía A-6 y en uno de los accesos al polígono industrial.

"Imposible" competir

“Seguimos estando igual y a mayores nos llega el tema del Mercosur, que es totalmente de lo nuestro, meter productos con los que no competimos con las mismas condiciones. A nosotros nos quitan fitosanitarios y a ellos no, la mano de obra de aquí no es como la de allí, y bueno, en principio es lo anterior añadido lo del Mercosur, porque anteriormente no hemos sacado nada”, señalaba uno de los agricultores concentrados en Benavente. “En resumen, la Agenda 2030”.

“Seguimos exactamente igual, no ha cambiado nada. Nos engañan, nos torean y aquí seguimos, a la lucha”, añade otro.

Sobre el tratado de Mercosur aseguran que “se lleva muchos años fraguando, pero ahora parece que hay prisa por firmarlo”.

Explican algunos de los agricultores que las condiciones comerciales que se les facilita a Mercosur “es imposible competir con ellos. Nosotros tenemos unos costes de producción más altos, tenemos unos requisitos sanitarios que no podemos aplicar, y allí sí, para el ganado, pues el tema de hormonas, el tema de alimentación. Es que no tenemos por dónde competir”. Y lamentaba uno de ellos que “resulta que queremos kilómetro cero, queremos todo eco y vamos a traer productos de donde están devastando la selva amazónica. Bueno, pues nada, sigamos así y todo irá bien”.

Flexibilización de la burocracia

Ha pasado un año desde el inicio de las movilizaciones de agricultores y ganaderos el pasado año a pie de calle y aseguran que poco se ha mejorado desde entonces en aspectos como la flexibilización de la burocracia.

“Y todo lo que venimos reivindicando desde el año pasado, que nos lo han amortiguado un poquito, pero para ponérnoslo más a largo plazo”, señala uno de los afectados.

Política comunitaria

Respecto a la política de la Comunidad Autónoma señalan que los acuerdos en otras comunidades autónomas como Cataluña dan más fruto que aquí.

En este sentido, señalan que "todo lo que han pedido los catalanes, todo se lo han concedido. Yo he leído el acuerdo y todo lo que pidieron se lo han concedido. ¿Por qué? Porque estaban por detrás los de Junts. Rebajas del gasoil, rebajas en el IRPF, de muchas cosas. Las transmisiones patrimoniales en los agricultores no existen, se las han quitado". Y añade "nosotros no tenemos a Puigdemont, pues estamos jodidos".