"La solución a la mala cobertura" en Benavente: cambiar la torre de calle Ciudad de Toro y otra estación base en García Muñoz

Sustituir la torre de antenas de telefonía que se alza sobre la centralita de telecomunicaciones de la calle Ciudad de Toro por una más moderna e instalar una nueva estación base en la azotea de la sede de Unicaja, en el número 12 de la calle Doctor García Muñoz, a escasa distancia de la iglesia de Santa María del Azogue. Estas dos estructuras «solucionarían los problemas actuales» derivados de los problemas de emisión de la señal.

Telefónica confirmó ayer a este periódico que la sustitución de la torre de la calle Ciudad de Toro comenzará el lunes 17. Hasta ahora no se ha llevado a cabo «debido a demoras en los trámites administrativos».

La instalación de una nueva estación base en el edificio de la antigua central de Caja España, que sería fundamental para eliminar zonas de sombra en el centro de Benavente, depende de la autorización del Servicio Territorial de Cultura de la Delegación de la Junta. Será la Comisión de Patrimonio la que tendrá que pronunciarse al respecto y valorar el impacto ante la proximidad de un Bien de Interés Cultural, como es la iglesia de Santa María.

Una mujer protesta a las puertas de su establecimiento. | FIRMA

Estas dos actuaciones se presentaron al Ayuntamiento en julio del año pasado y obtuvieron los permisos municipales. Aunque el Ayuntamiento describió la dotación de esta nueva estación base como una suerte de plan B del operador en el caso de que la sustitución de la estructura de la calle Ciudad de Toro por una torre de formato similar a la Agbar de Barcelona no fuera suficiente, lo cierto es que los ingenieros de la compañía dan por hecho de que no habrá una señal completa de calidad si no entran en funcionamiento las dos torres.

El origen del empeoramiento de la señal en los dos últimos meses tiene que ver con la reducción de la altura de emisión de la señal en la torre de la calle Ciudad de Toro. En 2010 el Ayuntamiento denegó a Telefónica una licencia ambiental para aumentar la altura de la estructura.

CEOE repartió silbatos en los comercios del centro de la ciudad. | FIRMA

El permiso que se solicitó entonces distaba ampliamente de la licencia de obras que se había concedido en 1994. Por razones urbanísticas, pero también por la proximidad de edificios BIC y otros de carácter público, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Zamora dictó sentencia firme ordenando regularizar la situación a la compañía, lo que pasaba por reducir la altura de la estructura en 15 metros.

Según Telefónica, esta medida ha conllevado un descenso de la altura desde la que las antenas emiten la señal de telefonía móvil, generando más y mayores zonas de sombra en el centro del casco urbano. Los edificios actúan como parapetos y los técnicos añaden el agravante de las condiciones climatológicas en días con fenómenos meteorológicos adversos para justificar el empeoramiento de la calidad del servicio.

La nueva torre en la calle Ciudad de Toro «mejorará la situación» ostensiblemente, pero la cobertura podría ser insuficiente, razón por la que el proyecto que los operadores presentaron en julio incluye la nueva estación base en Doctor García Muñoz.

Suscríbete para seguir leyendo