La Junta sobre Losán: "Por el momento no hay ningún ERTE en Villabrázaro"

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticía García, aseguró ayer que "por el momento" no hay ningún Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) registrado por la maderera Losán afincada en el polígono industrial de Villabrázaro. García respondió ayer de esta forma a las preguntas de la prensa al pairo del expediente regulador que la maderera gallega ha tramitado en su factoría de Soria.

"En Zamora por el momento no hay registrado ningún ERTE, ningún expediente de regulación temporal de empleo, para la planta de Losán que está en el polígono de Villabrázaro en Benavente. En este momento no está presentado y no afecta a los trabajadores de Benavente", dijo. La consejera dijo estar "pendiente y preocupada, por lo que pueda afectar a los trabajadores en las plantas en Soria" y dijo estar "a disposición de los trabajadores que resulten finalmente afectados en estos expedientes con las ayudas que tiene la propia Consejería".

El jueves, el delegado territorial de la Junta en Zamora, respondió también a la prensa sobre el ERTE de Latemaluminium, también en Villabrázaro, del que dijo que no hay ninguna novedad. La construcción de esta planta se paró hace meses por falta de financiación, según anunciaron sus responsables.