El comercio de Benavente sale a la calle con silbatos y cazuelas para exigir el servicio de telefonía móvil por el que paga

De manera tímida y con la dispersión que supone protestar a la puertas de cada establecimiento, el comercio de Benavente se conjuró ayer para conseguir que los operadores de telefonía móvil les den el servicio por el que pagan.

El primer día de las protestas convocadas por los comerciantes con el respaldo de CEOE-Cepyme se configuró como un "basta ya" al empeoramiento de la cobertura de telefonía móvil en el centro del casco urbano, y tendrán continuidad hasta que el problema se solucione. Hace dos años recogieron 2.000 firmas. Aquella iniciativa no sirvió para que la situación mejorara; por contra, ha empeorado.

"Las compañías telefónicas nos tienen que tratar por lo que pagamos, o sea, como ciudadanos de primera", reclamó una comerciante que explicó haber perdido ventas por no poder realizar transacción con el datáfono por falta de cobertura, y llamó a que a esta manifestación, que se repetirá cada día a las 11.30 horas, "acuda cada vez más gente". También pidió al sector "ser constante" en la reivindicación "porque al final si hoy hacemos algo pero no lo repetimos mañana no sirve de nada, se olvida y queda como una anécdota".

Un grupo de comerciantes con cazuelas y silbatos protestando en la calle Herreros. | J. A. G.

Hubo comerciantes con cacerolas y otros con silbatos. Cinco minutos de ruido para hacer notar las severas carencias de un servicio que "aunque no es universal" como la telefonía fija, influye en la actividad económica local.

"Si no fuera tan triste y tan lamentable parecería de película que en pleno siglo 21 cuando todas las administraciones nos animan a las empresas a que vivamos en entornos digitalizados, nos hablan de teletrabajo y de las compras online, estemos sin cobertura de ningún tipo en la zona centro de Benavente, donde incluso la fibra óptica aún no está totalmente instalada. Como siempre Benavente es la gran olvidada. La deuda histórica que se tiene con ese territorio se manifiesta en situaciones como esta", adujo el presidente de CEOE-Cepyme en Benavente, José Manuel Ramos.

La alcaldesa, Beatriz Asensio, rellenando un impreso de queja por la mala cobertura. | J. A. G.

"Queremos saber quién es el responsable o qué es lo que está motivando esta situación principalmente para que dé la cara, se retrate ante la opinión pública y sobre todo se busquen soluciones inmediatas, porque esta situación requiere una actuación de urgencia", añadió.

"Esto es tercermundista. No puede ser que en una ciudad de 17.000 habitantes estemos en esta situación lamentable y esto no lo llevamos sufriendo de dos meses para acá. Llevamos dos años con esta situación. Presentamos cerca de 2.000 firmas en el Ayuntamiento que se registraron para las compañías de teléfono y estamos exactamente igual. La paciencia llega a un límite y se nos ha acabado", alegó el responsable de Comercio, Ernesto Cadenas.

Otro grupo de comerciantes de la calle La Rúa durante la primera jornada de protesta. / J. A. G.

Otro comerciante, describió el empeoramiento de la situación en los últimos dos meses. "Llevamos ya muchos años sin cobertura dentro de los establecimientos. Como nos llamen por teléfono al móvil tenemos que salir a la calle porque no hay manera y ahora, de dos meses para acá, cuando nos van a pagar con los móviles tenemos que salir a la calle con el datáfono. Es patético".

El equipo de Gobierno municipal salió a las puertas del Ayuntamiento con funcionarios para mostrar el apoyo a los comerciantes que anunció el miércoles y dispuso una mesa en las dependencias municipales con impresos para que los usuarios comuniquen sus quejas a los operadores.

Participantes en la protesta aplaudiendo al término de la primera cacerolada. / J. A. G.

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, mostró su preocupación por la situación de mala cobertura que padece Benavente y que "va más allá de una incidencia y no es normal". Blanco recordó que la telefonía móvil no es universal, depende de las compañías y que la administración solo puede intermediar. Explicó que el Ayuntamiento fue informado de la forma de presentar un escrito que ayer por la mañana no había sido remitido.

"Para ganar tiempo la Jefatura Provincial ha elevado a la Dirección General de Atención al Usuario del Ministerio un escrito explicando la situación porque estamos ante una incidencia que no parece convencional sino atípica", dijo.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, se ofreció también a intermediar tras conversar el pasado miércoles con la alcaldesa, Beatriz Asensio, según explicó.