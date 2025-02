El Ayuntamiento de Benavente se alinea con las "caceroladas" del comercio por la falta de cobertura

El Ayuntamiento de Benavente se ha alineado con las protestas convocadas por los comerciantes a partir de mañana por el deficitario servicio de cobertura de telefonía móvil, fundamentalmente en el centro de la ciudad.

El equipo de Gobierno de PP y Vox difundió un comunicado horas después de que se conocieran las caceroladas diarias convocadas por el comercio para poner el foco sobre el problema que acucia al sector desde hace años.

"Ante las actuaciones anunciadas por la Asociación de Comercio de Benavente y Comarca (CEOE-Cepyme), el Consistorio va a apoyar las medidas y reivindicaciones que la asociación lleve a cabo a la vez que se sigue trabajando en solventar esta incidencia a la mayor brevedad posible", dice el comunicado.

«Vamos a facilitar el formulario que la CEOE Cepyme está haciendo llegar a los usuarios para que presenten una queja ante su operador de telefonía y otro formulario de carácter personal dirigido a la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones», agregó. Los impresos están disponibles en el Edificio Administrativo El Ferial. «El Ayuntamiento se encargará de recoger dichas quejas y enviarlas a los responsables correspondientes», agrega.

El Ayuntamiento informa de que ha contactado con la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones y con la Subdirección General de Telecomunicaciones "trasladando la problemática con la cobertura de telefonía móvil que existe en una parte de nuestra ciudad mientras espera reunirse con la representante de las operadoras de telefonía móvil".

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno confirmaron que el Ayuntamiento benaventano se ha puesto en contacto por primera vez con la Jefatura para la Inspección de Telecomunicaciones esta mañana. Sin embargo, a diferencia de la telefonía fija, "la telefonía móvil no es universal, y el Gobierno no posee competencias legales. Los problemas de cobertura dependen directamente de los operadores. Telecomunicaciones no tendría más que un papel mediador", precisaron las mismas fuentes, que indicaron también que el procedimiento habitual es comunicar la incidencia a las compañías y elevarla a la Inspección.