La AECC Benavente pide "más datos" y "más investigación" , en el Día Mundial contra el Cáncer

A ninguno de ellos y ellas les avisó ni les preguntó para llegar. En muchos casos no avisó de que ya estaba ahí. No le importó si estaban inmersos en un proyecto, ni su situación económica, ni su lugar de origen o dónde residían, si tenían una nueva ilusión personal o planes inmediatos o a largo plazo. Simplemente llegó. Así comenzó esta mañana la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Benavente, Carmen Prieto, la lectura del manifiesto en el Día Mundial contra el Cáncer, aquel que llegó un día para cambiar nuestras vidas, señaló.

Hoy 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, el objetivo es impulsar más datos, más investigación, más prevención, más difusión, más sensibilización, más atención, más igualdad, más humanización para alcanzar más esperanza y más vida.

“En 2024 el cáncer llegó a 290.441 españoles que en un puñado de palabras escucharon un diagnóstico que nunca hubieran querido oír. Un puñado de palabras que paró el reloj. En la provincia de Zamora en 2024 estas palabras de cáncer las escucharon 842 personas, según estimación del Observatorio del Cáncer de nuestra asociación. Ese día que no olvidarán fue la estación de salida de un viaje en el que la maleta se llenó de incertidumbre, preguntas que no siempre tienen respuesta, miedos, palabras que nunca habían escuchado, tiempo que no quieren perder, esperanza, dolor, emociones, tratamientos, síntomas o soledad. Un viaje que cambió sus días, su cotidianidad, sus prioridades”, relató Prieto.

Voluntarias de la AECC de Benavente junto a la mesa informativa. / E. P.

Aportando datos, señaló que “1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer. Lo más importante de estos números es que detrás hay personas con nombres y apellidos y con historias que se empezarán a contar de forma diferente tras el diagnóstico. Pero también estas cifras reflejan la magnitud del reto al que nos enfrentamos como sociedad y como país".

"Más Datos Cáncer"

Este año la AECC impulsa el primer espacio abierto de datos sobre cáncer, llamado “Más Datos Cáncer”. Organiza indicadores claves en torno al itinerario del paciente con cáncer, desde la promoción de la salud y la prevención primaria hasta la detección precoz.

“Más Datos Cáncer surge como respuesta a esta necesidad urgente para aportar información crucial para avanzar hacia la igualdad y mejorar los resultados en los pacientes. La gestión de los datos en políticas sanitarias es fundamental para la planificación, implementación y evolución de las estrategias de salud efectivas y eficientes”.

Todas las entidades de cáncer de España reclaman priorizar la recogida de datos y hacerlo de forma accesible. Reivindican el papel de la sociedad civil en la creación de un ecosistema de investigación social aplicada en cáncer y solicitan la creación de una comisión mixta de coordinación.