Comercio local, a la vanguardia

En tiempos de grandes transformaciones económicas y sociales, el comercio local sigue siendo el motor vital de muchas localidades y Benavente no es la excepción. El comercio de cercanía ha desempeñado un papel crucial en la identidad de la ciudad y es, sin duda, un punto de referencia tanto para los habitantes como para los visitantes de la ciudad.

Salir de compras es una de las alternativas de ocio que ofrece Benavente, para disfrutar de momentos de esparcimiento. Benavente, con su encanto tradicional y su oferta comercial variada, tiene un gran potencial para posicionarse como un lugar donde ir de compras sea más que una actividad meramente funcional.

El comercio benaventano en la zona centro invita a pasear mientras se ven los escaparates y se conocen los últimos descuentos con los que cuentan los establecimientos en esta época de rebajas de invierno.

Hay un amplio abanico de sectores que se pueden encontrar en un recorrido por la zona centro. Destaca, sin duda, el sector textil pero también hay posibilidades para acercarse a propuestas de decoración, perfumería, complementos o electrodomésticos para el hogar.

Comenzamos el recorrido por la calle La Rúa con Imán Moda Joven, una tienda con las últimas tendencias en ropa joven para mujer y hombre, además de calzado y complementos. La ropa de la temporada de invierno está en época de rebajas, por lo que es un buen momento para renovar el armario o adquirir prendas básicas. En esta tienda, con más de treinta años de existencia en la ciudad, seguro que puedes encontrar el producto que te gusta al mejor precio, tienen un amplio abanico de ropa de moda, multimarca para cualquier momento del día.

Con identidad propia se presenta Alma Libre , una tienda con un estilo característico boho chic y siempre a la última en tendencias. Chus te asesora personalmente. Con exclusividad de marcas punteras como Anabel Lee, Keep Trendy, Maggie Sweet o El Sueño de Lola, entre otras. Si quieres ser diferente y estar a la última, esta sin duda es tu tienda que también puedes conocer on-line .

En este recorrido por la céntrica calle de la Rúa es obligatoria una parada en Mayte Zarabanda, que ofrece una selección única de artículos para embellecer cualquier espacio. Zarabanda es una tienda de regalos y decoración en el centro de Benavente que acoge varias secciones desde complementos, productos de olor, aromas de casa y también puedes encontrar algo de joyería. Ofrece, además, un servicio de organización de eventos y detalles y servicio personalizado en decoración.

Seguimos en el corazón de la ciudad, en plena Plaza de Santa María donde puedes asomarte al escaparate de Cuatro y por qué no aprovechar para hacerte con alguno de los artículos que tiene a la venta. Aquí se vende ropa de hombre multimarca para todas las ocasiones y también calzado. Es el lugar ideal para buscar ese traje que te gustaría llevar puesto en ocasiones especiales como la graduación de fin de curso.

Más tiendas exclusivas en Benavente hay en la calle Doctor García Muñoz. Aquí Kelly Rosillo ofrece ropa de temporada para todas las mujeres, ropa casual y también de vestir. En esta tienda puedes encontrar modelos exclusivos de marcas turcas. Trabaja también los complementos y algo de calzado para completar el look. Cada semana tienen artículos nuevos y apuestan por las redes sociales para mostrar sus propuestas a sus clientas. Aquí se brinda un excelente servicio al cliente, ayudando a cada persona a encontrar lo que mejor se adapte a sus gustos y necesidades.

Aquí también se encuentra Mariola Perfumería y Cosméticos donde puedes encontrar una amplia variedad de productos y el asesoramiento personalizado que te permite elegir lo mejor para tu tipo de piel, gustos y necesidades. Hay un amplio surtido de complementos para mujer y para hombre. Si estás buscando primeras marcas, esta es tu tienda. Aquí puedes encontrar todo en Tous. En verano ofrece toda la moda de baño de marcas de primera como Ory, Selmark, Basmar y Carey.

El recorrido continúa por la calle Sancti Spiritus, habitual de tapeo en Benavente. Aquí el paseo hace parada obligatoria en Pleroma Online, una tienda de 120 metros cuadrados que ha logrado afianzar su presencia en la ciudad desde las redes sociales, donde presenta sus novedades haciendo directos muy divertidos. Tiene marcas exclusivas, tanto de mujer como de caballero, y también artículos de peletería.

Otra tienda con encanto en pleno centro, en la plaza La Madera, y con artículos exclusivos es Get Beauty International. Su escaparate es muy atractivo y en él cada semana va mostrando sus nuevas adquisiciones. Ahora ya está preparando la nueva colección en la que no faltan los modelos que puedas soñar para los eventos especiales a precios muy asequibles. Pero no descartes hacerte con algún artículo para el día a día. Además de ropa de mujer puedes encontrar también artículos de caballero.

Más tiendas de cercanía, en las que te asesoran, te muestran productos de calidad y te permiten, por qué no, buscar entre numerosas propuestas la más acertada para ti. En calle Herreros hay más tiendas con gusto. Flandes Complementos es todo un referente en Benavente y ofrece una amplia gama de bolsos y complementos de moda entre los que elegir (bolsos, carteras, pañuelos, collares, pendientes, pulseras). Es la tienda para regalar y para regalarte. Trabaja con productos multimarca de gran calidad. No importa qué ocasión estés preparando, seguro que aquí puedes encontrar lo que tienes en mente. También ofrece modelos súper cómodos de calzado y muy a la moda. Es el destino perfecto para encontrar ese detalle especial para cualquier ocasión. Si buscas un obsequio único y con un toque personal, esta tienda es la opción perfecta.

Avanzando por la calle Herreros encontramos Multiópticas Iloga, una apuesta segura para tu salud visual. En este tradicional negocio de Benavente ofrecen gafas graduadas, de sol, lentillas y otros productos ópticos, que aúnan moda, salud visual, calidad y diseño. Adaptan lentes de contacto, gradúan la vista y también tienen un servicio personalizado como centro auditivo. De modo que los profesionales cuentan con los medios y tecnología avanzada para detectar y poner solución a los problemas auditivos.

En el caso de que queramos hacer un regalo, las joyas siempre son una apuesta segura. Con una larga experiencia y tradición familiar en el sector, María Moro presenta un proyecto personal con el que quiere ofrecer una visión joven y renovada del mundo de la joyería. Ubicada en la calle los Herreros 41, podrás encontrar detalles únicos y originales para regalar o para darte un capricho. Joyas personalizables y convertibles que están haciendo evolucionar el mundo de la joyería.

Y si no se lo dices con joyas, díselo con flores o con las plantas del Vivero de Asprosub Plena Inclusión, especializado en producción de planta de temporada y en el diseño y mantenimiento de jardines. No está en pleno centro, pero sí es parte de la actividad comercial de Benavente. El vivero ofrece una amplia variedad de plantas ornamentales y flores, cultivadas con dedicación.

Sin duda uno de los lugares emblemáticos de la zona centro es la Plaza Mayor de Benavente. Desde Herreros hasta esta plaza nos encontramos con otra propuesta para regalar, o para experimentar. Tiki Tattoo Studio se ha consolidado como un referente en el mundo del tatuaje gracias a su equipo de profesionales expertos y una oferta que combina creatividad, técnica y atención personalizada. Con estudios en Benavente, Donostia y próximamente en Valladolid, esta marca se posiciona como una opción ideal para quienes buscan convertir sus ideas en auténticas obras de arte sobre la piel.

El equipo, liderado por Richard Suárez y Alicia Barba en Benavente, ofrece una experiencia única que denomina #tattooexperience. La calidad de sus trabajos, visibles en las redes sociales, es el resultado de más de 20 años de dedicación, formación continua y una pasión inquebrantable por el tatuaje. Tienen una amplia especialización y diseños exclusivos y un compromiso solidario con la reconstrucción.

Ya en Plaza Mayor, otros negocios ofrecen una variedad de servicios como el Centro Médico Psicotécnico Plaza Mayor, donde puedes renovar tu permiso de conducir cómodamente, sin colas de espera y sin necesidad de acudir a la DGT. Realizan todos tus reconocimientos (carné de conducir, clubes deportivos, armas, titulaciones náuticas, oposiciones ... ). Gestionan citas y aplicaciones de la DGT. Es un centro homologado, adaptado y moderno con el mejor equipo actualizado y las mejores instalaciones.

Sigue la experiencia en Benavente hacienda una parada en un emblemático quiosco de la ciudad. Kiosko Ay B en la Plaza del Grano, donde la creatividad se encuentra con el toque personal. En este quiosco puedes encargar las bolsas de cumpleaños y los demandados "cuelgas" súper originales y con todos los detalles. Si quieres preparar una mesa dulce para esa ocasión especial, ya sea cumpleaños, aniversario o cualquier otra, aquí te preparan todas las chuches para que solo tengas que disponerlas en la mesa. Además, es un lugar en el que puedes comprar la prensa diaria, el pan de cuatro panaderos de la zona o echar una quiniela. Y es que es punto de lotería y apuestas del Estado por lo que de lunes a domingo puedes probar suerte.

En esta misma plaza, en la del Grano, el paseo nos lleva hasta Electro Benavente, ahora en segundas rebajas. Es el lugar ideal para encontrar los mejores productos para tu hogar a precios increíbles. Ofrece una amplia gama de electrodomésticos, desde frigoríficos, lavadoras o secadoras , tan funcionales en esta época en la que cuesta tanto secar la ropa, hasta pequeños aparatos de cocina. Además, su servicio de asesoramiento personalizado permite a los clientes resolver cualquier duda sobre qué producto se ajusta mejor a sus necesidades, ya sea en términos de funcionalidad, tamaño o eficiencia energética. Con el apoyo de expertos, puedes estar seguro de tomar la mejor decisión para tu hogar, también en época de rebajas.

No puede faltar en este recorrido una parada en Stylo Moda, en calle de Las Carnicerías, un referente del comercio local al servicio de Benavente con más de treinta años de experiencia. Es este un espacio versátil que ofrece una amplia variedad de prendas para hombres y mujeres, adaptadas a diferentes estilos y ocasiones. Desde looks casuales y cómodos para el día a día, hasta opciones elegantes y sofisticadas para eventos especiales, la tienda se distingue por su diversidad y calidad. Con colecciones que combinan las últimas tendencias y clásicos atemporales, los clientes pueden encontrar outfits para cualquier momento.

En Benavente encontramos también entre los negocios locales servicios que cumplen una importante labor en momento difíciles para las familias. Funeraria La Veguilla con presencia en Benavente (calle Santa Rosa), Belver de los Montes, Castronuevo de los Arcos, El Cubo del Vino, Gema, Fuentesauco, Luelmo de Sayago, Tábara, Torrefrades, Villardeciervos y Zamora, se distingue por su atención familiar personalizada las 24 horas. Su equipo altamente capacitado ofrece un servicio integral que cubre desde los trámites administrativos hasta el cuidado del difunto, asegurando el máximo respeto y profesionalismo en todo momento. La Veguilla cuenta con traslados provinciales, nacionales e internacionales, y ofrece servicios como incineraciones, entrega de cenizas a domicilio y floristería local. n