Arcos deja en manos de la comunidad de regantes el avance hacia la modernización

Muy ajustado ha sido el resultado de la votación realizada en Arcos de la Polvorosa en el proceso de consulta pública llevado a cabo la pasada semana para conocer la opinión de los titulares de afectadas por la propuesta de reconcentración parcelaria y de modernización de la zona regable de la Comunidad de Regantes del Canal de Manganeses. Consulta de la que se levantó acta en la jornada de ayer y que no es vinculante, pero en la que la mayoría ha dicho no a la reconcentración parcelaria.

Según los datos recabados por el Ayuntamiento de Arcos, el censo de votantes es de 141 votos y se ha convocado a los titulares con derecho a voto de una superficie de 483 hectáreas. De los votos emitidos, los participantes son propietarios del 90% de la superficie total. Un dato a tener en cuenta dada la baja participación de propietarios en las votaciones.

Durante los cinco días en los que ha estado abierto el proceso de consulta, se han emitido 59 votos de los que 27 han sido a favor de la reconcentración parcelaria y modernización del regadío y 31 en contra. Ha habido también un voto en blanco que, según explica el alcalde de la localidad, Roberto Rodríguez, es el del Ayuntamiento. El primer edil asegura que “quiero hacer hincapié que el Ayuntamiento no está a favor ni en contra de la concentración. Yo personalmente no estoy en contra, ni hemos puesto zancadillas como se ha dicho desde la comunidad de regantes. Mi opinión no tiene relevancia, pero queremos que se respete la opinión de los propietarios. Yo no soy propietario y no he podido votar. No se pueden imponer las cosas”.

En una valoración de lo que ha sido esta votación, explica el alcalde que "la gente mayor es la que no ha ido a votar. Tienen fincas pequeñas y lo que hagamos les parece bien".

Los resultados tan ajustados no despejan dudas y será el pleno quien decida sobre la reconcentración. Tampoco hay prevista la celebración de pleno alguno de momento. El alcalde insiste en que "será el pleno quien valore el resultado de la consulta hasta cierto punto. Hemos preguntado a la gente para conocer lo que quieren hacer pero no sabemos por qué no lo hace la comunidad de regantes. Todo el retraso que llevan es porque quieren. Ellos pueden iniciar y acabar el proceso. Nosotros no podemos solucionarles sus problemas. Y nosotros ya les contestamos hace un año, en mayo, que recabaran el apoyo del 50% de los propietarios y no han hecho nada. La gente no sabe cuánto le va a costar, es como firmar un cheque en blanco".

Así las cosas, desde la comunidad de regantes tendrán ahora que valorar cuál es el siguiente paso para avanzar en el proceso de reconcentración parcelaria y modernización del regadío.