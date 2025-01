El Pleno de Benavente aborda por segunda vez que el Toro Enmaromado sea Fiesta de Interés Nacional

El Pleno del Ayuntamiento de Benavente abordará el viernes la solicitud de declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional del Toro Enmaromado, pese a que este acuerdo se alcanzó por unanimidad el 28 de febrero de 2020 y este expediente, en teoría, estaría vigente.

La nueva propuesta municipal cita la misma orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 2019 que dio pie al inicio del trámite hace más de cuatro años pero en el nuevo expediente no aparece ni una sola referencia o alusión a la solicitud y a aquel acuerdo, que queda así obviado y silenciado.

El equipo de Gobierno de coalición PSOE-IU impulsó la solicitud de declaración semanas después de poner en marcha la página web del Toro Enmaromado, uno de los varios requisitos exigidos en la tramitación. También recabó el preceptivo informe de la Junta de Castilla y León a finales de 2022 que contestó al entonces Gobierno en marzo de 2023.

"Una vez revisada la documentación presentada en la Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León para solicitar que se informe favorablemente la solicitud del Ayuntamiento de Benavente para que la Fiesta de Interés Turístico Regional del "Toro Enmaromado" sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, se comunica lo siguiente: Para que desde la Dirección General de Turismo pueda ser examinada la solicitud del Ayuntamiento, es necesario que disponga de toda la documentación que se exige en la Orden ICT/851/2019, de 25 de julio, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional. Por ello se solicita la documentación prevista en los artículos 3 y 4 de la citada Orden (Memoria explicativa en la que se incluya, entre otros aspectos, el correspondiente Plan de Difusión", dice la respuesta.

La entonces Concejalía de Fiestas comenzó a elaborar la memoria que completó y ofreció posteriormente, tras el cambio de Gobierno, a su sucesor, y trató de aumentar los impactos informativos necesarios.

La nueva solicitud cuenta con una nueva memoria, escritos de apoyo a la solicitud de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, de la Diputación de Zamora, y de la Subdelegación del Gobierno, pero no aporta el informe de la Dirección General de Turismo que según la orden ministerial es preceptivo.

El nuevo expediente incluye informes de la Guardia Civil y de la Policía Local confirmando la inexistencia de maltrato animal en los festejos, aporta los parámetros de tráfico de la página web estrenada oficialmente en febrero de 2023 y aporta una relación de 78 impactos informativos, si bien, la orden específica como preceptivos veinte impactos o repercusiones relevantes en medios de comunicación de difusión nacional.

Aporta también otro tipo de información que, sin ser preceptiva, es considerada favorable en la orden ministerial. Precisamente la regulación ministerial considera preceptiva una memoria explicativa que debe incluir: Origen, historia, antigüedad. Continuidad en el tiempo con un máximo de 5 años cada fiesta. Valor cultural; originalidad y diversidad de actos. Arraigo en la localidad. Equipamiento adecuado de alojamiento y servicios . Cuidado del entorno natural, urbano y monumental, y la Declaración Fiesta de Interés Turístico Regional, que el Toro Enmaromado posee desde hace años. Es preceptivo también un Plan de difusión, deberá incluir al menos un 10% total de financiación de la fiesta; veinte impactos o repercusiones relevantes en medios de comunicación de difusión nacional; página web propia con contenido preceptivo; parámetros tráfico sitio web , y posicionamiento en buscadores de Internet .

También deberá aportar un informe favorable de la Comunidad Autónoma, el acuerdo del Pleno e informes sobre las no concurrencia de actos de maltrato animal. De estos últimos, en el nuevo expediente no figura el informe de la Dirección General de Turismo. n

