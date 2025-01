La Policía de Benavente no identificó a menores en el Torito del Alba para "evitar altercados"

La Policía Local de Benavente confirmó la participación de menores durante el festejo del Torito del Alba Cuerva en junio del año pasado pero no identificó a ninguno "debido a la aglomeración de gente y en evitación de altercados".

La comunicación policial fue remitida a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León que remitió el día 10 un oficio a la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales informándoles que, dada la inexistencia de denuncia, "no se ha incoado expediente sancionador alguno.

El informe policial fue enviado a la Delegación Territorial tras un requerimiento a mediados de octubre. ANPBA presentó un recurso de alzada ante la Agencia de Protección Civil de Castilla y León hace tres semanas al no haber recibido ninguna respuesta de la Delegación Territorial. Ahora, tras las remisión del oficio en el que informa a la protectora de que no hay expediente, ha anunciado la impugnación del escrito para que siga siendo la Agencia de Protección Civil el organismo regional que instruya el recurso.

"Más de siete meses después de la interposición de la denuncia, la Delegación Territorial de Zamora remitió un oficio a ANPBA confirmando que se comprobó la participación de personas menores en el espectáculo del Torito del Alba, pero que, debido a la aglomeración de gente ningún menor fue identificado por la Policía, por lo que la Delegación Territorial, ante la ausencia de actas de denuncia, no incoó ningún expediente sancionador en relación con los hechos denunciados por ANPBA", explica la protectora en un comunicado.

"In vigilando"

No obstante, "la Delegación Territorial no entra en el fondo del asunto en su oficio de respuesta, a saber, si existe o no una presunta responsabilidad in vigilando del Ayuntamiento de Benavente, por la participación de menores en el festejo, algo que ahora tendrá que valorar la Agencia de Protección Civil y Emergencias", agrega.

La asociación ha presentado un escrito ante la directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias en Valladolid, Irene Cortés, para su incorporación al recurso de alzada solicitando que se tenga por impugnado el acto administrativo expreso firmado en fecha el pasado 10 de enero por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora mediante el que se da respuesta a la inicial solicitud de ANPBA, y que se acuerde la nulidad del acto administrativo impugnado".

