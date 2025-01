La Torre del Valle apuesta por su patrimonio artístico contra la despoblación

La despoblación no es un destino inevitable. Lo cree así la alcaldesa socialista de La Torre del Valle, Alicia Nefzi Porcel, que cada año busca alternativas para garantizar la permanencia de los habitantes en este pueblo de la comarca de Benavente y atraer nuevos pobladores. Los datos de empadronamiento no se lo ponen fácil a esta regidora que no desiste de su empeño desde hace años. Atendiendo al censo de la última anualidad La Torre del Valle es uno de esos pueblos que ha visto mermada su población pasando de 134 habitantes en 2023 a 125 el pasado año.

Pero este ayuntamiento no pierde las ganas de seguir intentándolo y para ello tiene varias iniciativas en marcha, para ganarle la partida al desafío de la despoblación. Su apuesta clara ha sido la puesta en valor de su patrimonio y el emprendimiento de iniciativas de carácter cultural y artístico que no dejen en el olvido esta zona rural de la provincia de Zamora. El arte como base para la creación de tejido empresarial es uno de sus objetivos.

De modo que hay en este pueblo algunas iniciativas para la promoción del patrimonio local y cultural que han tenido su divulgación nacional, a través de la Galería de Murales al aire libre, del proyecto "Arte contra el Olvido"; la puesta en valor de su patrimonio arquitectónico, a través del proyecto de consolidación de su espadaña que busca financiación en los fondos europeos; así como la apertura de un establecimiento hostelero o la iniciativa para crear viviendas públicas.

Adjudicado el alquiler de un bar

La apertura del nuevo bar en lo que fuera el teleclub de esta localidad es ya una realidad. El Ayuntamiento sacó a contratación el arrendamiento del local por 10 euros al mes, más IVA. Lo hizo en julio y no logró ninguna oferta y lo ha vuelto a hacer en diciembre y esta vez sí ha habido oferta. "Lo tenemos adjudicado a la espera de firmar el contrato. Ha salido el arrendamiento por 13 euros al mes", explica la alcaldesa. Se trata de un local municipal, años atrás lugar ideal para socializar en el pueblo y punto de encuentro, que el Ayuntamiento habilitó para darle uso. Retomará ahora la actividad después de años gracias a la iniciativa de un joven descendiente del pueblo que ha decidido volver a La Torre, con su pareja, para poner en marcha este negocio.

La alcaldesa es prudente a la hora de valorar como un "signo de recuperación" la llegada de estos dos jóvenes al pueblo. Pero sí cree que "si va llegando gente, poco a poco, seguimos sumando. Llevábamos tiempo esperando poder contar con un negocio hostelero en La Torre porque sí que hemos visto un aumento de visitas al pueblo con la promoción de la galería de arte al aire libre. Pero, al final, la gente viene, los grupos de familias se acercan hasta aquí pero no tienen donde tomarse algo, donde parar en La Torre. Siempre preguntan pero aquí no hay nada".

Vivienda pública

Por otro lado, el Ayuntamiento de La Torre acaba de publicar un bando municipal en el que informa de la intención de la promoción, junto con la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León, a través del Somacyl, de la construcción de viviendas públicas en La Torre del valle. "Para ello es necesario conocer la demanda real de este tipo de vivienda, por lo que se pide a aquellas personas empadronadas en el municipio y que no sean propietarias de alguna vivienda y estén interesadas en dicha promoción, pasen por el ayuntamiento a comunicarlo durante este mes de enero", recoge el bando.

Consolidación de la espadaña

La espadaña de la iglesia es parte de la identidad de la Torre del Valle, que quiere su consolidación. / E. P.

Recuerda Alicia otros proyectos planteados desde el Ayuntamiento para la búsqueda de su desarrollo y activación económica como es la restauración de la espadaña del pueblo que "es nuestra identidad, es la torre más alta de la comarca. Estamos buscando fondos de todas las administraciones para convertirla en un centro de recuperación de oficios artísticos. Hemos presentado un proyecto a los fondos europeos, pero aún no sabemos nada de esto", aseguró.

