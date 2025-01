El Canal de Manganeses busca alternativas para avanzar en la modernización

La comunidad de regantes del Canal de Manganeses de la Polvorosa ha valorado distintas opciones para poder avanzar en el proceso de modernización del regadío y no descarta la recogida de firmas por parte de los propietarios del término de Arcos de la Polvorosa con el fin de seguir adelante en el proceso. Es este ayuntamiento el único de la zona incluida en esta comunidad que no ha llevado a pleno para su aprobación la solicitud de la reconcentración parcelaria. «Nos han informado que si recogemos firmas del 505 de los propietarios apoyando este proceso, podremos elevar este trámite al Itacyl para avanzar. No podemos dejar pasar esta oportunidad», señaló el presidente de la comunidad de regantes, José Aurelio, quien espera poder contar para este procedimiento con el acuerdo plenario de Arcos de la Polvorosa lo antes posible.

Una vez formalizada la solicitud de Concentración Parcelaria por parte de los diferentes ayuntamientos afectados, a instancias de la Comunidad de Regantes del Canal de Manganeses, el siguiente paso será la autorización para la redacción del Estudio Técnico previo de la zona de Concentración Parcelaria. Será para este estudio cuando se realicen las oportunas asambleas informativas por parte de los técnicos de la Unidad Territorial del ITACyL de Zamora, en cada una de las localidades afectadas, sobre el modelo de Concentración Parcelaria planteado en el Estudio Técnico Previo.

La próxima semana en Arcos se llevará a cabo la consulta pública para conocer si los propietarios quieren o no la concentración.