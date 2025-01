Calzadilla de Tera descarta un sondeo y opta por un pozo para el abastecimiento

La alcaldesa de Calzadilla de Tera, Julia Celestina Fernández, reconoce problemas en el abastecimiento de agua del municipio y asegura que desde el equipo de Gobierno están trabajando para poner fin a esta situación que se arrastra desde hace "muchísimos años, eso es cierto".

La primer edil de este ayuntamiento sale al paso de las críticas realizadas por el portavoz de Zamora Sí en el Ayuntamiento de Calzadilla de Tera, Ricardo Arroyo, quien denuncia la "mala gestión y planificación del abastecimiento de agua".

Señala la alcaldesa, que "efectivamente estamos abasteciendo a los vecinos con agua de las cisternas que nos facilita la Diputación Provincial, pero es que no tenemos otro modo de hacerlo, los trámites de los proyectos no se resuelven de un día para otro", asegura y explica que en el mismo mes de noviembre se presentó el proyecto para realizar un sondeo para poner fin a los problemas del abastecimiento en este municipio.

Situación heredada

Explica la alcaldesa popular de Calzadilla que "el pueblo se abastecía con captaciones y a través de manantiales. Con las obras del AVE se tuvieron que hacer dos pozos de sondeo porque los manantiales quedaron inutilizados. De estos dos pozos, uno de ellos ha dado agua hasta octubre del pasado año, que se secó".

Asegura la alcaldesa que al secarse uno de los pozos de sondeos se han puesto en marcha los trámites para poder contar con dos sondeos que abastezcan tanto a los vecinos de Calzadilla de Tera como de la pedanía de Olleros. "Los trámites administrativos llevan tiempo, pero estamos trabajando en ello. No hemos dejado de hacerlo. Se hizo el proyecto para el sondeo, se presentó en Medio Ambiente y en Minas. Nos aprobaron el proyecto y se realizó un estudio geofísico del terreno. Y estamos ahora valorando ese estudio geofísico", señala.

El sondeo, no es viable

El Ayuntamiento de Calzadilla descarta ahora el proyecto del sondeo "porque no hay viabilidad de que tenga agua. Entonces, vamos a hacer el proyecto para un pozo en la zona donde nos ha marcado el estudio geotécnico". Las actuaciones en este pozo se harían con fondos propios y cuentan con asignación en los presupuestos municipales de este año. Además, asegura la primer edil, el Ayuntamiento cuenta con el compromiso de Diputación Provincial para llevar el agua del pozo al depósito de agua para garantizar el abastecimiento a los vecinos.

Según la alcaldesa "yo no soy técnico para hacer una valoración de este tipo. Lo que nos dice el informe técnico es que no hay posibilidad de que con un sondeo podamos abastecer. Y abordar una solución no es algo rápido. Lo más viable ahora mismo es hacer una captación en base al estudio que nos ha llegado ayer (por el lunes)", asegura.

El lugar más viable para realizar la captación del agua para el abastecimiento se sitúa a una distancia del río con el fin de poder coger el agua de allí. "Con eso podríamos llegar antes a una solución para los problemas de abastecimiento. No es algo rápido".

Ubicación

Asegura la alcaldesa del municipio "que hay un depósito, que con el agua de las captaciones que tenemos en Olleros no da. Entra agua y sale directamente porque no tiene suficiente cantidad. El hacer un sondeo en la zona de Olleros, que es lo que reclama el portavoz de Zamora Sí, aparte de que es mucho más costoso, yo no lo he descartado en ningún momento". E insiste en que "lo que tenemos es un problema que tenemos que solucionar, pero de una manera más rápida. Y en Olleros no se ha hecho estudio geofísico para saber si hay agua o no hay. Sería un poco ir a ciegas. Se hizo un sondeo cuando hubo el incendio y no se encontró agua en una profundidad de 100 metros".

Ante las críticas de "malos modos y faltas de respeto" hacia las propuestas de la oposición, niega taxativamente la alcaldesa que se haya tratado con faltas de respeto a la oposición.

Ordenanza fiscal

En cuanto a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el Servicio de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable aclara la alcaldesa de Calzadilla que aún no se aplica porque "cómo vamos a aplicar algo cuando todavía no tenemos solucionado el problema del agua".

Y explican desde el Ayuntamiento que se están llevado a cabo mejoras en la red de abastecimiento. De modo que para Planes de Obras de Diputación este año tiene previsto llevar a cabo mejoras en los contadores del ramal, así como arreglar todas las válvulas de corte de los ramales "porque estaban bastante deterioradas", y añade que "todo lo que estamos invirtiendo con estos fondos va para abastecimiento".