La oposición en Benavente critica el "partidismo" del encuentro de Mañueco y Asensio

La oposición en el Ayuntamiento de Benavente ha criticado por separado el encuentro que mantuvieron el jueves el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio. Los grupos municipales de PSOE e IU creen que la reunión fue "partidista" y solo generó "promesas vacías), recuerdan que Fernández Mañueco nunca quiso recibir al exalcalde Luciano Huerga, y con carácter general el PP puso "trabas" al Puerta del Noroeste cuando no gobernaba.

El PSOE, en un comunicado, califica la reunión de "postureo partidista" y "un acto más de populismo y demagogia al que nos tienen acostumbrados, basado en su incapacidad para gobernar".

Los socialistas subrayan que el Puerta del Noroeste "fue fruto del trabajo constante y tenaz del anterior equipo de Gobierno, un proyecto en el que nunca creyeron ni Mañueco ni Asensio,y ahora vienen a mentir de con la implantación de empresas".

"Compromisos vacíos"

"Son compromisos vacíos, como ocurrió en la campaña del 2019 con los 10 millones de euros prometidos por Mañueco para la reindustrialización de Benavente. Este es el compromiso del presidente de la Junta con Benavente, el engaño a los benaventanos en más de tres ocasiones.", agrega.

En el ámbito de la vivienda pública, el PSOE considera que "no se pueden crear expectativas a la ciudadanía sin contar con terrenos para construir. O acaso piensa el PP obtener una subvención para una promoción y posteriormente devolverla con intereses leoninos como ocurrió en el año 2015", concluyen exigiendo "realidades en vivienda con dotación presupuestaria y proyecto en mano".

"Con ironía", Izquierda Unida, felicita al PP por el encuentro, "que se produce al año y medio de gobierno del actual equipo de gobierno PP-Vox. Prontamente conseguido, si tenemos en cuenta que el alcalde del anterior equipo de gobierno, Luciano Huerga, no fue recibido ni atendido por él durante años ni tampoco accedió a visitar Benavente, dando la callada por respuesta".

El portavoz de IU, Manuel Burón, cree que este tipo de encuentros deben de ser lo normal. "Lo anormal –opone– es no haber recibido al exalcalde de Benavente y criticamos por ello el sectarismo y el uso partidista que hace el PP de las instituciones que gobierna, atendiendo y recibiendo a los alcaldes de Benavente en función si son de su cuerda o de la contraria".

IU no cree en las palabras de compromiso sobre el apoyo a los servicios públicos o a la reindustrialización de la ciudad. "En ocho años no hicieron nada por mejorar la sanidad, y con el Plan de Fomento la Junta no dejó de poner zancadillas y palos en las ruedas. Basta recordar cuando hasta los Procuradores benaventanos del PP en las Cortes votaron en contra de la reindustrialización de Benavente.", argumenta.

Burón recuerda que en campaña electoral "Mañueco prometió 10 millones para el Puerta del Noroeste que han quedado reducidos a poco más de la mitad, nada que ver con la celeridad de la Junta con el Polígono Industrial de Monfarracinos cuya licitación inicial supera los 14 millones de euros".

Sobre la vivienda, IU confía en que un posible proyecto "no tenga las mismas condiciones leoninas de la reciente convocatoria de la Diputación para que los ayuntamientos presenten peticiones al plan cofinanciado con la Junta ciendo el suelo urbanizado" y recuerda también que, gobernando el PP, la última ayuda de la Junta para viviendas "un millón de euros, tuvo que devolverse con intereses".