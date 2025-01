Una asociación impugna la "clausura" del cementerio eclesiástico de Santa Marta de Tera

El acuerdo de la Junta Vecinal de Santa Marta de Tera adoptado en diciembre de 2023 para poner fin a los enterramientos en el cementerio eclesiástico de la iglesia de Santa Marta de Tera, un camposanto "aún con espacio y con sepulturas vacías" que ocupa la parte posterior del templo bajo la pétrea mirada del Santiago Peregrino, ha sido impugnado por la Asociación Cultural Las Eras y podría acabar en los tribunales.

Las Eras fue creada en el mes de octubre a raíz de ese acuerdo, y aunque entre sus fines figura la promoción del patrimonio y la cultura locales, la defensa por mantener el uso activo del cementerio eclesiástico constituye su principal objetivo.

El acuerdo de la Junta Vecinal de poner fin a los enterramientos en este cementerio es, cuanto menos polémico, porque "es propiedad del Obispado de Astorga y la competencia es del Ayuntamiento de Camarzana de Tera, no de alcalde y el vocal pedáneos, que no tienen potestad para tomar esta decisión", explica Fernando Rodríguez, presidente de la Asociación.

Comunicaciones a todas las instancias

Rodríguez ha pedido al alcalde de Santa Marta y también al de Camarzana la documentación en la que se basa el acuerdo de clausura de enterramientos en el cementerio y que se basaría en una reunión mantenida en el año 2007 entre los entonces representantes de la Junta Vecinal, el Obispado de Astorga y la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. De ese encuentro habría salido la decisión de, en el plazo de 15 o 20 años, clausurar los enterramientos.

La Asociación, que ha solicitado este documento y no ha recibido respuesta, ha apelado a la Subdelegación y a la Delegación del Gobierno, a la Junta de Castilla y León, al Defensor del Pueblo y al Procurador del Común. Este último, tras abrir expediente por la queja y solicitar a la Junta Vecinal la documentación, ha terminado por incluir a Santa Marta de Tera en la lista de entidades no colaboradoras, al no haber respondido a las peticiones de la Alta Magistratura regional.

El acuerdo de poner fin a los enterramientos fue adoptado el 27 de diciembre de 2023. El edicto con la decisión se hizo público en el tablón de anuncios el 1 de enero de 2024, hace prácticamente un año. "La ley obliga a comunicar a los usuarios del cementerio la decisión y abrir un periodo de información de tres meses que no se cumplió", señala Rodríguez. A partir de la creación de la asociación, se inició una recogida de firmas para impugnar el acuerdo de la Junta Vecinal. Se reunieron 200 rúbricas que se presentaron en el Ayuntamiento de Camarzana de Tera.

Las Eras ha mantenido contactos y realizado invitaciones a los alcaldes de Camarzana y de Santa Marta, mayormente sin éxito. También ha contactado con el párroco y con el Obispado, cuyos servicios jurídicos estarían estudiando la situación legal del cierre dado que hay vecinos que pagaron por sepulturas en régimen de perpetuidad que están vacías y que por lo tanto no han usado. La Asociación tampoco ha logrado conocer "qué va a ocurrir con las personas que yacen en el camposanto".

"Tendrá que decidir un juez"

La Asociación ha puesto el asunto en manos de un despacho de abogados. "Vamos a seguir adelante y hasta donde podamos llegar", anuncia el presidente. "Al final la decisión la va a tener que tomar un juez", abunda sin dejar de reiterar que la clausura de los enterramientos está plagada de presuntas irregularidades. "La Ley de Policía Mortuoria de Castilla y León solo contempla tres posibilidades para cerrar un cementerio: porque los terrenos se vayan a dedicar a otro uso total o parcialmente; por se encuentre al cien por cien de ocupación, lo que aquí no pasa; y por motivos de salubridad. No se cumple ninguno de estos casos", argumenta.

Hasta ahora, explica, solo ha recibido silencio por parte del alcalde pedáneo y "discriminación". "Aunque en una ocasión acudió a una reunión cuando le pedimos que explicara las razones del cierre se levantó y se fue", describe.

La Asociación Las Eras ha emitido un comunicado público en el que explica lo ocurrido y pide la dimisión del alcalde. Denuncia "el trato discriminatorio que está recibiendo la Asociación que presido, por parte del Alcalde Pedáneo de la Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera, por el simple hecho de ser una Asociación que ha sido, y es, muy crítica con la forma de actuar de los miembros de la Junta Vecinal, tanto el anterior Alcalde Pedáneo dimitido, como el actual, ambos del Partido Popular, por la forma en que han llevado a cabo el cierre del cementerio adosado a la Iglesia, el cual es de propiedad del obispado de Astorga y cuyas competencias para este tipo de actuaciones las tienen concedidas los municipios, no las Entidades Locales Menores", dice el comunicado.

Aspecto del cementerio eclesiástico de Santa Marta de Tera. / J. A. G.

La nota de prensa asegura que ha denunciado la situación ante diversos organismos, "y la seguiremos denunciando, pues se trata de defender los derechos de todos los vecinos del pueblo, no de uno u otro vecino".

La Asociación fue inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León, el 15 de octubre de 2024, "con toda la documentación en regla. Tiene su C.I.F. correspondiente, expedido por la Delegación de Hacienda, y su certificado de representante de persona jurídica, expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre".

Tras constituirse "comenzó la discriminación" relata la nota. "Se presentaron firmas para la impugnación de la Junta Vecinal en la que se aprobó el cierre del cementerio, a través del Registro de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, en Valladolid, sin respuesta por parte del alcalde pedáneo".

"Se ha solicitado un local para la asociación y un espacio para poner información para el público al igual que tienen las otras asociaciones del pueblo, porque existen locales vacíos sin ningún tipo de uso, en las dependencias municipales. Sin respuesta", prosigue.

Ocho asociaciones

"Cuando la Asociación tiene escasamente una semana de existencia, se nos solicita, por parte del alcalde pedáneo una serie de documentos, referentes a la Asociación, los cuales le son remitidos. Sin respuesta sobre la inscripción. Se solicita la inscripción de la Asociación en el registro de asociaciones de la Entidad Local Menor en un escrito en el que se le envía toda la documentación remitida por el Registro de Asociaciones de Zamora, con sello original y, en fecha noviembre de 2024 se nos contesta que sigue sin poderse verificar los documentos electrónicos presentados por su asociación”. Algo Inaudito, por lo que se solicita al Registro de Asociaciones, certificación del registro de la Asociación. Una vez recibido el certificado, firmado por la secretaria territorial de la Junta en Zamora, se le remite, a la Entidad Local Menor, que no contesta".

El relato de Las Eras, continúa. "Con todo y con eso, resulta que el 29 de noviembre, casi un mes después que a nosotros y desde el Ayuntamiento de Camarzana de Tera y firmado por la Interventora, se solicita al resto de asociaciones, salvo a la nuestra, la misma documentación que se nos había solicitado a nosotros justificándolo en que “su entidad en algún momento ha recibido algún tipo de aportación económica….” Lo que quiere decir que estaban recibiendo ayudas y subvenciones y no habían presentado la documentación correspondiente en el Ayuntamiento, para ser registradas. Estamos hablando de 8 asociaciones en el Ayuntamiento de Camarzana de Tera y de ellas, 3 de Santa Marta de Tera".

El presidente de Las Eras recuerda que por ley "las Asociaciones están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Esto es algo que no se estaba cumpliendo por parte del resto de asociaciones, sin embargo, a la asociación que presido, se nos ha obligado desde el primer día". "Se trata de asociaciones -agrega el comunicado- que figuran en la Entidad Local Menor y que llevan, alguna quizás alrededor de 20 años. Estas asociaciones tienen local físico en las dependencias municipales de Santa Marta de Tera, sin embargo, a la Asociación de la cual soy presidente se le niega de manera sistemática, a pesar de ser la primera asociación que cumplió los requisitos que se pedían y de existir locales sin uso en el edificio municipal".

"Esta es la manera “democrática” de actuar del alcalde pedáneo de Santa Marta de Tera. Así es como fomenta el asociacionismo este alcalde pedáneo, marginando a quien es crítico con su gestión. Esta forma de actuar es más propia de otros países", concluye la nota de la Asociación que pide su dimisión.