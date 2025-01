Diversión "saludable" en equipo para los niños de Benavente

Cerca de una treintena de niños y niñas de Benavente se han animado a participar en el II Campus de Deportes Alternativos, organizado por la Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Benavente en el marco del programa municipal de Navidad. Es la segunda edición que se hace este formato, totalmente gratuito para los participantes y, en esta ocasión se ha centrado en dos días de los ni lectivos de estas fiestas. Aunque ha habido una buena respuesta lo cierto es que han faltado algunas plazas por completar.

La propuesta municipal tiene como objetivos principales fomentar la conciliación familiar, impulsar valores de cooperación en equipo y promover una vida saludable, además de dar a conocer deportes menos habituales en la práctica.

Deporte en equipo

"Hemos apostado por deportes no federados", explicó la concejala del área, Elena Justo. Juegos que no suelen practicar en su entorno habitual y de los que han podido conocer sus principales normas para poder practicarlos. Por periodos de media hora y siempre en equipo han podido acercarse al mazaball, al hockey, al ultimate, el kinball, la indiana o el frisbee.

"Lejos de la competitividad individual, de las individualidades hemos hecho énfasis en deportes que destacan por la cooperación y el trabajo en equipo", añadió la concejala.

Los participantes hicieron equipos con niños y niñas de todas las edades para buscar un ambiente más dinámico y divertido. Con el objetivo principal de la colaboración entre los participantes, y fomentar aspectos como la empatía o el respeto.

II Campus de Deportes Alternativos de Benavente. / E. P.

Hábitos saludables

"Nos parece fundamental también por apostar por iniciativas que fomentan una vida saludable. Sacar a los niños de casa, con el fin de que puedan desconectar de la tele o de los juegos on-line en estos días en los que no tienen que ir a clase", señaló Justo.

De modo que, además de incentivar la práctica deportiva, la propuesta municipal ha hecho hincapié en la importancia de adoptar hábitos saludables desde edades tempranas. Desde la Concejalía de Juventud y Deportes a las actividades lúdicas se suman las de carácter deportivo con el fin de dar relevancia al ejercicio físico como parte de un estilo de vida saludable.

II Campus de Deportes Alternativos de Benavente. / E. P.

Conciliar vida laboral

No ha faltado un objetivo fundamental en estos días no lectivos, el de conciliar las responsabilidades laborales con el cuidado de los más pequeños. De modo que estas iniciativas no solo ofrecen entretenimiento, sino el desarrollo de los niños y niñas en un entorno seguro y educativo.

Los deportes alternativos han llegado para quedarse y no solo aportan diversión, sino que también refuerzan valores fundamentales y promueven hábitos saludables.

Taller de magia

No han tenido tanto éxito otras propuestas del programa navideño como el taller de magia que ha contado con tres participantes en una sesión y uno en la segunda. Hoy vuelve la magia a la Casa de Cultura La Encomienda, en sesiones gratis para los participantes a las 10 y a las 12.

Suscríbete para seguir leyendo