Este joven escritor recorre kilómetros para dar a conocer su novela a pie de calle

"Hay que luchar por los sueños". Es algo que repite Diego Galindo Benavides, quien lleva un año recorriendo el norte de España, de pueblo en pueblo, dando a conocer el primer libro de su trilogía de novela negra. Él vive en la ciudad navarra de Tudela y esta semana ha iniciado su recorrido por la provincia de Zamora. Ha estado ya en Benavente, Toro y Zamora e irá también a Morales del Vino. "Llevo un año dando a conocer mi primer libro, después de machacar bastante cien kilómetros a la redonda de Tudela decidí salir fuer y he salido bastante lejos", explica tras recorrer una de las terrazas céntricas de Benavente, presentándose a los lugareños y visitantes y presentando su novela.

En 2022 se quedó en el paro y decidió apostar por su pasión, escribir. "A mí siempre me ha gustado la literatura. Y siempre he escrito cosas, relatos cortos, ideas o pensamientos profundos, algo más íntimo. Me nace cuando empiezo a leer filosofía. Empecé a escribir en 2014 o 2015 y cuando me quedé en el paro estudié la idea de por qué no, escribir. Y así lo hice me refugié en la escritura. Además soy bastante cinéfilo y el tema del que quería escribir lo tenía claro, la mafia siciliana y me puse a ello".

Su primera novela, la que ha decidido promocionar en este tiempo con el fin de dar a conocer su historia, de darse a conocer él como escritor y de lograr el interés de los lectores, es "De soldado a don". La novela, narrada en primera persona, asegura que ha tenido buena aceptación y fue eso lo que le llevó a extender la obra. "La gente quedó con ganas, es una novela que se lee muy rápido y la segunda parte la hice bastante más extensa.

"La primera parte la recibí a finales de agosto de 2022. Fue cuando empecé a hacer entrevistas y presentaciones de modo oficial y lo más lejos que estuve fue en La Solana, en Castilla La Mancha. En una de las presentaciones me sobraron excedentes del libro y es cuando emprendí a principios de 2023 esta aventura, que ya se ha convertido en mi forma de vida. HE ido visitando innumerables poblaciones y vendiendo los ejemplares", explica el escritor navarro. Su obra ha seguido creciendo y ya ha publicado "De soldado a don, el ascenso de Giulano" y está ahora a expensas de terminar lo antes posible la última entrega de esta trilogía.

En este viaje estará esta semana por la provincia de Zamora. Se mueve en su coche particular y no dispone de mucho tiempo para parar a disfrutar de los lugares más emblemáticos de cada sitio que visita. Coge su carrito azul, lleno de libros y recorre establecimientos de todo tipo para presentar su primer libro. Desde carnicerías, tiendas de ropa, jugueterías o estancos a las terrazas que en estos días están "muy concurridas".

Asegura que "me va bien, he salido bastante lejos y el método funciona. Logro cubrir gastos y además me doy a conocer, es un modo de poner mi nombre en el mapa, que me lean a nivel nacional que para mí es muy importante". Y señala que su intención es recorrer el sur de España cuando llegue el invierno, para hacer más soportable estar en la calle, de comercio en comercio.

Y de su experiencia saca un aprendizaje positivo. "Es un modo de empatizar con la gente, de que me pongan cara, de conocer sus gustos, de lograr más soltura a la hora de hablar, que eso me puede venir bien para mis presentaciones".

Su divulgación autónoma llega también a través de Internet. Asegura que pertenece a un grupo de películas con temática de la mafia en las redes sociales y ha logrado una gran demanda de su novela en Méjico. "Se está vendiendo más que aquí", explica. "Este mundo es muy difícil. Ahora cualquiera puede escribir y es un modo de realizarme. Creces mucho como personas y empatizas con ello", añade.

Leonardo Gambetta es su personaje protagonista, el "soldado" que pasa a ser "don". La ambición conducirá a este joven a tomar decisiones atípicas en la mafia, según explica. "En esta primera novela salen muchos personajes pero lo que buscaba es que el lector entendiera cómo funciona la mafia siciliana que es muy piramidal. En la segunda parte ya entro más en el desarrollo de los personajes", indica el escritor.

