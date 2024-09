La Feria del Pimiento de Benavente será los días 20 y 21 y participarán once productores

Benavente se prepara ya para su siguiente feria. La del Pimiento y Productos de la Tierra que cumple este año su treinta aniversario. Este evento ferial atrae decenas de visitantes cada año, no sólo de la provincia de Zamora sino llegados de distintos puntos de la geografía nacional.

Los hortelanos han fijado la celebración de esta edición para los días 20 y 21 de septiembre. Como viene siendo habitual la celebración de esta feria está condicionada por el desarrollo de la campaña del pimiento en Benavente y los pueblos de la comarca de Los Valles. Los horticultores se reunieron en la noche del pasado lunes para cerrar los detalles de esta feria que este año sí, podrá fijarse dos jornadas.

"Llevamos dos años con dificultades a la hora de contar con pimientos para la feria, pero parece que este año hay más pimientos que en ediciones pasadas y vamos a ampliar la feria de modo que además de la jornada del viernes, estaremos hasta el sábado 21 a las tres de la tarde", explica Luis Fernando Lena, presidente de la Asociación de la Huerta de los Valles de Benavente (Ahurvabe) que organiza el evento ferial.

Aunque en principio se había anunciado la feria para el fin de semana último de septiembre, desde Ahurvabe y en consenso con los hortelanos se ha optado por celebrarla el fin de semana anterior "porque parece que es mejor fecha para los pimientos. Ahora mismo ya se está pendiente del agua de riego porque la intención es que se corte algunos días", señaló.

Precio del pimiento

La asamblea de Ahurvabe celebrada el lunes ha servido también para fijar el precio de venta del protagonista de esta feria. Se mantiene el mismo del pasado año, que es a 2,50 euros para el kilo de pimiento de primera categoría, y 1,50 para el de segunda, según explicó Lena.

En cuanto a la participación prevista, "este año va a haber alguno más que en la edición pasada", señala el presidente. En total se espera la asistencia de once productores a esta feria. Seis de ellos de pimiento y entre ellos habrá también representación de la Identificación Geográfica Protegida (IGP) Fresno Benavente. Y otros productos fieles a esta feria y que este año vuelven a participar. De modo que estos días habrá también representación de la miel, que llevará Lena a la feria; quesos de la mano del una empresa de Santa Cristina; hortalizas de San Pedro de la Vila; o legumbres de San Pedro de Ceque; entre otros. Todos ellos productos diferenciales y de gran calidad que ponen en valor el comercio de cercanía, lo local.

El presidente de Ahurvabe señala que "el problema de los pimientos ya no es sólo lo que tiene que ver con la climatología, sino que no hay relevo generacional. Los hortelanos que se van jubilando no tienen relevo y eso es un hándicap".

No se ha cerrado aún la programación de la feria y se está barajando la posibilidad de realizar una degustación de pimiento para la tarde del viernes.

"Eso es algo que hemos estado hablando y vamos a ver cómo se materializa. Visitantes a esta feria no faltan, lo que no queremos es que lleguen hasta aquí y no tengamos producto que ofrecer. Hoy en día las previsiones son buenas, pero hay que ver cómo va variando el tiempo en las próximas semanas", indica Lena.

Los productores de pimiento ya comenzaron el día 1 de agosto a pelar pimientos y en la actualidad están en plena campaña.

Desde la asociación organizadora se espera en esta edición de la Feria del Pimiento y Productos de la Tierra tanto la colaboración del Ayuntamiento de Benavente, a través de la Concejalía de Ferias, como de la Diputación Provincial de Zamora.