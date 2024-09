Joven y decidido a seguir en su pueblo, Sitrama

Sitrama de Tera es uno de esos pueblos en los que las consecuencias de la despoblación han obligado a adaptar sus costumbres y tradiciones a los nuevos tiempos, pero sus vecinos siguen viendo motivos para apostar por él. Pese a los datos pocos favorables, existe una juventud resistente a no abandonar sus pueblos. Víctor Pérez es uno de estos jóvenes que a sus 27 años tiene claro que "la tranquilidad del pueblo no se paga con dinero, esto no lo cambio por nada", asegura.

Profesionalmente es bombero forestal y retomará en breve su labor en la zona de Tábara, pero la vida le ha llevado a optar por mantener su residencia en Sitrama de Tera, el pueblo que le vio nacer (aunque en realidad nació en Zamora, apuntilla entre risas).

El mejor tomate de España

Estos días tiene un motivo de satisfacción más que compartir con su abuela Justa. Y es que una de las variedades autóctonas de sus tomates, fruto de las semillas que ha ido manteniendo durante décadas la abuela, ha logrado hacerse con el premio nacional al mejor tomate, en el festival de reconocido prestigio de Torrelavega, en Cantabria.

Tras conocer la noticia que le llegó por "sorpresa" no dudó en llamar a su abuela para decírselo. "Ay de mí, si yo nunca guardé cosa mala", asegura que le dijo su abuela a sus 93 años. Para Víctor lograr este premio ha sido muy "satisfactorio y placentero, porque presenté cuatro variedades y he ganado con la de mi abuela. Que una persona tan mayor haya conservado la semilla durante tantos años y gane un premio al mejor tomate de España es una satisfacción".

No sabe cuánto tiempo se ha ido conservando esta variedad, es "de toda la vida". Explica Víctor que él tomó el relevo a su abuela y que el huerto lo tiene como "economía de subsistencia, al igual que mi abuela". Y asegura que ha cambiado mucho el modo de cuidarlos.

"Hoy en día hay que estar mucho tras ellos. Antes ponía los tomates y tiraban sin problema, no había que entutorarlos ni nada. Hoy en día no te puedes permitir no entutorarlos porque les entran plagas. Aún así yo no me puedo quejar, porque tengo este año unos tomates bestiales, aunque la gente se está quejando de que los tomates este año no han ido bien. Lo cierto es que las plantas han dado menos cantidad que otros años".

La variedad de la Abuela Justa es sólo una de las 18 variedades de tomate autóctonas que tiene. "La semilla de esta variedad la pongo a últimos de marzo, primeros de abril y empiezan a madurar a últimos de julio o principios de agosto. Tengo otras variedades tempranas que siembro en navidades", explica.

La vida en Sitrama

Señala Víctor que en Sitrama de Tera atrás quedaron los tiempos dedicados a la agricultura y ganadería. "Mi padre es pastor y en cuanto se jubile eso se acabó porque no tiene relevo generacional, ni mi hermano ni yo le tomamos el relevo". Cree complicado emprender un negocio en el pueblo por la falta de población y "lo suyo sería apostar por alguna explotación ganadera, pero hay muchos problemas de trazabilidad", señala.

Por Sitrama de Tera cruza la Cañada Real de la Plata o de la Vizana, una de las rutas de trashumancia más importantes de la provincia zamorana, que se dirige a Sanabria y Galicia. La vía ganadera hace su recorrido por la margen izquierda del río Tera y en la zona que delimita con los pueblos de Brime de Urz, Cunquilla de Vidriales o Granucillo la marca divisoria del territorio toma la ancestral ruta pecuaria. La tradicional ruta transcurre al lado de la autovía de Benavente a Vigo, y poco queda ya de aquellos angostos campos de pasto que recuerdan las personas más mayores de la localidad, la vía está aún bien marcada pero su recorrido ha sido invadido por ejemplares de encinas. Ya no se ven por esta "vereda", que es como la conocen en el pueblo, grandes rebaños atravesando Sitrama. Los rebaños dejaron de transitar los pastos y además de los árboles que ocupan su terreno también nos encontramos con pequeños vertederos a lo largo de su recorrido.

En Sitrama hoy en día hay 5 niños que van a la guardería de Quiruelas de Vidriales y al colegio de Camarzana de Tera y jóvenes menores de treinta años apenas su hermano y él. "Aquí prácticamente toda la población está jubilada" y no quedan negocios locales. Los negocios, los pocos que había, han ido desapareciendo", lamenta.

Cerraron hace unos años la tienda de Maruja y Nino, que ya se jubiló; también estaba la pescadería de su tía Lucía y tampoco tienen panadería en el pueblo. Aunque sí tienen bar, que es el punto de encuentro social del pueblo.

Víctor asegura que siempre tuvo claro que quería quedarse en el pueblo. "Mis padres son ganaderos. Así que cuando era pequeño yo me quedaba con mi abuela, me sentaba a la orilla del caño y veía cómo trabaja la tierra y hasta que fui teniendo un poco de razón y empecé a cultivar. Ella se hizo mayor y le tomé el relevo". Cultiva tomates , pero tiene también variedades antiguas de pimientos y cebollas como la valenciana de la señora Narcisa o la de orco de la Señora Teresa, la Caseta. Puerros, ajos, patatas, calabazas, boniatos o lechugas son otros de los cultivos que crecen en su huerta.

Asegura que "he intentado otras variedades, he probado a poner otros tomates, por ejemplo, y al final he vuelto a las variedades autóctonas que son las que se dan en esta tierra". Y mientras explica su labor en la huerta se refiere a un dicho de su abuela para poner en valor esta actividad para él tan gratificante. "Quien tiene una huerta tiene un regalo, se quita una berza, y se pone un nabo", señala.

Al mediodía en Sitrama sigue sonando la esquila de la ermita, que ahora le toca hacer sonar a Magdalena, una vecina del pueblo. Y también pasan peregrinos, pero cada vez menos.

