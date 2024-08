El proceso de estabilización de empleo temporal de Benavente llega a su recta final

Llega prácticamente a su recta final el proceso de estabilización de 82 puestos de trabajo temporal en el Ayuntamiento de Benavente. Un proceso que debería finalizar antes del 31 de diciembre y que parece va a poder cumplir los plazos, según explica la concejala de Personal, Sara Casquero. Y es que el Ayuntamiento de Benavente acaba de hacer pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para participar en el proceso de estabilización de un total de 22 puestos de trabajo. Sería el cuarto grupo de esos 82 empleos a estabilizar en este Ayuntamiento.

Ahora los aspirantes tienen diez días de plazo para subsanar los errores que en algunos casos les han dejado fuera de la convocatoria. Principalmente por no presentar la titulación exigible en cada plaza, no cumplir con alguno de los anexos de la convocatoria o en algunos casos no disponer del carné de conducir requerido para algún puesto de chófer, o al menos no haberlo presentado.

La medida afecta a un puesto de Ingeniero Industrial, una plaza de administrativo de Urbanismo, una plaza de oficial de Jardines, una plaza de encargado de Archivo, una plaza más de encargado general, una plaza de encargado de teatro y espectáculos, otra plaza de encargado de Turismo, dos plazas de oficial de Jardines, una plaza de Oficial de Primera, dos plazas de Oficial 1ª Electricista, una más de Oficial 1ª Soldador, una plaza de Oficial 1ª Pintor, cinco plazas de Bombero, una plaza de chófer de Basuras y Limpieza Viaria, 1 plaza de chófer Servicios Múltiples y una plaza más de chófer Servicio Grúa.

El Boletín de la Provincia ha publicado la resolución de la Alcaldía de aprobación provisional de los aspirantes admitidos y excluidos y pasada la subsanación de errores, se podrá llevar a cabo la aprobación de la lista definitiva, así como la composición nominativa del tribunal, día, hora y lugar en que habrán de realizarse todas las pruebas. "Aún quedan unas semanas para poder fijar una fecha, pero creo que estamos dentro del plazo previsto, el proceso está realizándose conforme a lo esperado, yo diría que mejor de lo esperado", señaló la concejala del área, Sara Casquero.

Pendientes los certificados de profesionalidad de tres técnicos municipales

De las tres convocatorias anteriores explica la Concejalía de Personal que está pendiente de finalizar la estabilización de tres técnicos. El de Cultura, el de Personal y el de la UNED. "No hay ningún problema en este sentido, está pendiente de que presenten los certificados de profesionalidad y esperemos que la próxima semana esta convocatoria de estabilización, que afectaba, sobre todo a los diferentes técnicos municipales, quede ya cerrada", señala la concejala de Personal, Sara Casquero. En el mes de febrero de este año, la edil de Personal ya anunciaba la estabilización de unos cuarenta puestos de trabajo temporal del Ayuntamiento por lo que estaba en el aire la consolidación de prácticamente la mitad de los empleos que iban a estabilización.