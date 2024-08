"A pesar de lo difícil del tema, creo que he transmitido un mensaje positivo"

Anabel Llamas, o Anita, como prefiere que le llamen, una escritora de Vega de Tera, publicó en 2022 Aprendí, un libro que explora la dura realidad del maltrato doméstico a través de una historia personal: la experiencia de su madre con su padre. A pesar de ser una autora autopublicada sin experiencia profesional previa, Llamas ha logrado vender 600 ejemplares, un notable éxito que refleja el profundo impacto emocional de su relato.

– Su libro Aprendí ha sido un gran éxito desde su publicación en 2022. ¿Cómo se siente al ver que ha vendido 600 ejemplares hasta ahora?

–La verdad es que estoy muy emocionada. Había mucha gente en Benavente que no conocía esta faceta mía. Como tengo un negocio aquí, mucha gente me conocía, lo cual me ayudó a vender muchos libros en la primera presentación. Fue increíble ver cómo la gente, tanto la más cercana como la menos, empezó a leerlo y a decirme cosas como "es que engancha mogollón". Hoy, por ejemplo, me encontré con una chica en la calle que me dijo que le había encantado el libro.

–¿Cómo han recibido sus amigos y familiares la obra, considerando que el tema del libro es bastante delicado?

– Sí, es un tema duro porque es una historia real de maltrato. Algunas amigas me dijeron que les resultó difícil al principio debido a que conocen la historia, pero luego me han dicho que es bonito por lo que transmite. Eso me hace sentir muy satisfecha.

– Este fin de semana ha estado en Calzada de Tera y en Fuentes de Ropel presentando el libro. ¿Cómo ha sido la respuesta del público en estos pueblos?

– La gente me transmitió mucho cariño. Aunque el tema es peliagudo, el libro está escrito con mucha emoción, y creo que esa emoción es lo que ha hecho que la gente se conecte con la historia. A pesar de lo difícil del tema, siento que el libro ha logrado transmitir un mensaje positivo.

–Con el tiempo, ¿cómo ha visto la evolución de las ventas y el interés en su libro?

– Después de la primera edición en octubre de 2022, la demanda de libros dedicados no ha cesado. Me hace muy feliz, especialmente porque nunca me había dedicado a escribir de manera profesional. Soy una persona muy emocional, y creo que eso se refleja en el libro. A medida que las presentaciones han disminuido, he seguido escribiendo más, y eso me ha generado mucha ilusión.

– ¿Cómo ha sido el proceso de autopublicación y qué desafíos ha enfrentado en ese camino?

– Ser autopublicada significa que tienes que hacer una gran parte del trabajo, como vender el libro a librerías y promocionarlo. He aprendido que conocer a gente y entender las redes sociales es clave para llegar a más personas. No ha sido un proceso sencillo, siempre es más fácil si alguien te respalda, pero he aprendido mucho.

– En sus presentaciones, menciona que la palabra es muy importante y que la educación es clave para erradicar problemas sociales. ¿Cómo espera que este libro contribuya a este objetivo?

– Creo que la base está en una buena educación constante. Mi libro aborda un tema social que aún no hemos podido erradicar, y espero que al visibilizarlo, se pueda generar conciencia y debate. Si al menos se puede llegar a algunas personas y hacerles reflexionar, ya habrá valido la pena.

– ¿Hay planes para una próxima obra?

–Sí, ya estoy trabajando en mi segunda obra. Mi esperanza es encontrar una editorial que crea en mi trabajo y quiera colaborar conmigo. He aprendido de esta primera y quiero que la próxima obra sea aún mejor que esta, y espero que tenga la misma recepción positiva que aprendí.

