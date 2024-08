El pequeño pueblo de Zamora que logra atraer visitantes con la promoción de su ruta de murales

La Torre del Valle se aferra a su patrimonio en su lucha contra la despoblación. Este pueblo de la comarca de Los Valles de Benavente ha puesto en marcha varios proyectos con el fin de poner a la localidad en el panorama nacional y ser un punto de referencia para los visitantes que apuestan por el turismo rural y el turismo de interior. Su proyecto "Arte Contra el Olvido" es excepcional y convierte al pueblo en una peculiar pinacoteca al aire libre. Ahora la localidad está inmersa en la celebración de su Semana Cultural y fiestas de verano, pero ya trabajan en la celebración de la próxima edición de este proyecto ilusionante, prevista en principio para el mes de octubre.

La alcaldesa, Alicia Nefti explica que "hemos ido actualizando la información relacionada con los murales de la ruta, que se han ido incorporando edición tras edición". Información que incluye también otras obras como las del artista benaventano José Luis Alonso Coomonte, en el parque cultural y medioambiental.

Consolidación de la españada

Otras iniciativas parece que no ven una salida hacia adelante. Es la búsqueda de financiación para la consolidación de la espadaña de la iglesia, una "seña de identidad" de este pueblo que no encuentra solución. "Es parte de nuestro patrimonio y algo que también es digno de venir a ver, y no logramos ayuda para llevar a cabo el proyecto", lamenta la alcaldesa.

Nefti asegura que en el último año se ha visto un incremento de visitantes que llegan para conocer los murales realizados por artistas nacionales e internacionales. Y defiende la necesidad de "dinamizar el pueblo, que haya algo atractivo por lo que la gente quiera venir a visitarnos, que nos conozcan y sepan donde estamos".

Lamenta, sin embargo, la ausencia de servicios como una cafetería, un bar o similar para atender a los visitantes. "Vienen, visitan el pueblo y se van".

Es por ello que el Ayuntamiento ha sacado a licitación el antiguo teleclub para su explotación como bar por un precio de 10 euros y no se ha presentado ninguna oferta. "Volveremos a sacarlo a licitación. Hay visitantes, pero no hay un bar donde parar a tomar algo, ni una tienda donde comprar un detalle, y eso es algo que tiene que cambiar".

