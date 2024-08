La autorización de los chiqui bueyes del Toro en Benavente, a debate

La concejala del PSOE y exconcejala de Fiestas en el Ayuntamiento de Benavente, Patricia Martín, pide al concejal del área, Alberto Lorenzo, que muestre la autorización para celebrar la bueyada infantil durante las Fiestas del Toro o la del festejo de la desencajonada celebrada el domingo de la Semana Grande. El concejal asegura que si no hubiera sido legal, no los hubiera celebrado. Explica la concejala socialista que “el señor concejal lo primero que tiene que hacer es pedir autorizaciones para los festejos que no ha pedido”.

Desde el pasado mes de mayo, la concejala ha solicitado a la Concejalía de Fiestas por escrito la autorización de la Junta de Castilla y León para la bueyada infantil. También en la última comisión informativa de Fiestas. Entre las actas facilitadas a esta concejala, así como las guías de entrada y salida de los animales no aparecen los bueyes que protagonizaron el festejo infantil en Benavente, aunque el edil asegura que se ha hecho todo siguiendo la normativa.

Entiende la concejala que “este festejo es algo de lo que ya nos habíamos informado previamente, por lo que supongo que la explicación de que no haya una autorización como festejo taurino es que lo consideran trashumancia, que fue lo que nos dijeron en su día, pero lo cierto es que entrada y salida de los animales tienen que estar reflejadas y en lo que a mí me han facilitado no está. Es más, sobre esto no se pronuncia ni el delegado de la autoridad, ni el presidente del festejo, ni los veterinarios”.

El concejal de Fiestas: "Cumplo en tiempo, regla y forma"

No obstante, el concejal de Fiestas asegura que “cumplo en tiempo, regla y forma. Otra cosa será que ella no haya querido verlo o que lo haya solicitado y se sigan los cauces que ellos seguían en su momento. Yo, si no hubiera estado legal no hubiera sacado ningún buey a la calle. Ella se cree que es un espectáculo taurino y está muy confundida, debería revisarse la normativa. Si ha dejado tantas cosas en el olvido, como la respuesta al Defensor del Pueblo, como este tema de las ordenanzas o la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional en ocho años que no venga ahora a exigir en un año a nosotros”. En cuanto a la documentación solicitada por la edil asegura que “se le acreditará y se le dará en su día. Si esa acta no existiera no se hubiera celebrado”.

En cuanto a la desencajonada del domingo, también mantienen argumentos enfrentados. La edil socialista explica que al haber público es necesaria la autorización administrativa, pero el edil de Fiestas señala que “había público pero no participando”. Insiste Lorenzo en que “tengo autorización de todo. Si sus palabras se basan en eso que me denuncie. Por encima de todo, lo que está haciendo es dar aliento y alas a los que van en detrimento de nuestras fiestas y politizarla como tal”, asegura.

La concejala, por su parte, asegura que "no tengo que denunciar a nadie, tampoco las fiestas porque soy una enmaromado de las fiestas del toro, pero es tan sencillo como presentar la documentación de la que dispone".