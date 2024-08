Benavente solicita reducir la inversión y ampliar el plazo para las obras de reconversión del mercado de abastos

El Ayuntamiento de Benavente ha solicitado la ampliación de plazos de justificación en 17 meses y el reajuste de las inversiones que afecta a la reconversión del antiguo mercado de abastos en un centro multicultural.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana informaba en junio de la ampliación de plazo de justificación para la ejecución de las subvenciones acogidas a la Línea 1 del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de entidades locales (PIREP Local). En Benavente esta subvención es la que afecta a la memoria del anterior equipo de Gobierno para reconvertir el antiguo mercado de abastos en un centro multicultural y para lo que se han concedido 2,4 millones de euros.

La prórroga en los plazos de ejecución del proyecto era algo que ya pedían desde el actual Gobierno municipal para poder llevar a cabo las actuaciones que hoy por hoy no cuentan con proyecto. En este sentido, el concejal de Disciplina Urbanística, Alberto Posado, explica que "es fundamental saber el plazo de la prórroga. No podemos comprometer el proyecto y que no dé tiempo a ejecutarlo, con lo que supondría", aunque reconoce que "el proyecto no está hecho, mientras no sepamos cuándo tiene que estar hecho no se va a hacer nada, no se puede trabajar sobre nada".

"Dificultades de financiación"

Además de los plazos que parecen insalvables ya, la alcaldesa, Beatriz Asensio, por su parte, hace hincapié en las dificultades de financiación. Explica que "en este proyecto nos ha mentido el Partido Socialista sobre la financiación, porque lo que tiene que aportar el Ayuntamiento, 1,2 millones de euros, es inasumible". Y ha criticado también la gestión "nefasta" del Gobierno de los fondos europeos.

En la comisión informativa del lunes el Partido Socialista se ha interesado por conocer la situación de este proyecto y la decisión municipal de solicitar al Ministerio una prórroga para justificar el proyecto subvencionado.

La concejala socialista, Patricia Martín, señala que "si se presenta toda la documentación necesaria antes del día 30 de septiembre el plazo del que se puede disponer hace viable esta actuación. Pero el proyecto no está hecho, no tienen nada hecho, y justifican ahora que no tienen dinero para hacerlo. Les recuerdo que ahora les van a dar la participación de los tributos del Estado y son 426.000 euros más de lo que tienen presupuestado en 2024, lo que supone un importe de 800 euros más que en 2023 y en conjunto 5,12 millones de euros. Dinero tienen. Otra cosa es lo que quieren hacer con él". Y añade que "nosotros creemos que todo lo que sea mejorar Benavente, mejorar la zona centro, darle más vida, es bueno para Benavente y este proyecto lo es".

Explica Asensio que se ha solicitado una reducción del importe del proyecto, además de la ampliación del plazo. "La solicitud está hecha y estamos esperando la respuesta del Ministerio", señala. En principio han tenido ya una reunión virtual, según explicó el concejal de Disciplina Urbanística, para avanzar en los trámites.

En la solicitud presentada, explica el Ayuntamiento que a nivel presupuestario, la obra financiada supone un esfuerzo económico para la administración muy alto. Y es que la subvención concedida asciende a 2.414.915,87€ sobre una inversión inicial de 2.832.408,25€, lo que supone aportar con fondos propios 417.492,38€ de inversión más el IVA de la inversión (594.805,73 euros), haciendo un total de aportación con fondos propios de 1.012.298,11 euros. Señala el Ayuntamiento para justificar el cambio en la financiación que "la entidad no dispone actualmente de una cantidad tan elevada de fondos propios para afrontar la inversión, debido entre otras cosas, a otros proyectos que se están ejecutando en la localidad" y con una ejecución avanzada.

Cambios en la financiación propuestos

El Ayuntamiento de Benavente propone reducir el importe de inversión en aquellas partidas que "no son estrictamente necesarias para la consecución de los objetivos que persigue esta subvención, sino que más bien son partidas de finalización o decoro de los inmuebles, que no afectan a los objetivos climáticos".

Se mantendrían las actuaciones iniciales en cuanto a tipología, ubicación y volumen de actuación con un presupuesto de 2.250.000 euros del que la administración tendría que aportar 112.500 euros, más el IVA de la actuación completa, que asciende a 472.500 euros, lo que haría una aportación total de 585.000 euros. Cantidad que, según criterios técnicos, sería "viable" para la entidad.

En cuanto al cronograma establecido para cumplir con la justificación en marzo de 2026 se parte de que la licitación de la redacción y dirección de obra estaría en agosto de este año, pero no será así mientras no se obtenga una respuesta "por escrito" del Ministerio sobre la prórroga concedida.

Estiman también partiendo de esta licitación que las obras podrían comenzar en abril de 2025, contando un plazo de ejecución de 10 meses, y finalizarían en marzo de 2026.

