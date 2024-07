El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha invertido más de 519.000 euros en las obras de mejora de la eficiencia energética del edificio de los juzgados de Benavente (Zamora).

Estas obras han sido financiadas con fondos europeos Next Generation. Las mejoras energéticas obtenidas en los juzgados de Benavente permiten que las instalaciones pasen de tener una calificación C a una A, lo que conlleva un ahorro de consumo de energía de casi el 57%.

El Gobierno invierte más de medio millón de euros en la rehabilitación energética de los juzgados de Benavente / Cedida

Al acto han asistido el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, y el director de Planificación de la Oficina de Gestión de Proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), de la Secretaría de Estado de Justicia, Paulino Rodríguez.

El Gobierno invierte más de medio millón de euros en la rehabilitación energética de los juzgados de Benavente / Cedida

Nicanor Sen ha puesto en valor este tipo de proyectos que, como el de Benavente, promueven un el ahorro y la eficiencia energética, impulsan la movilidad sostenible y fomentan la utilización de energías de origen renovable. Esta iniciativa se ha dado también en otros edificios e infraestructuras de la Administración de Justicia en las comunidades autónomas del territorio Ministerio (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Para estos proyectos se han destinado 59 millones de euros, con los que se financiarán un total de 34 intervenciones en distintas sedes judiciales.

Ahorro y eficiencia energética

La intervención en los juzgados de Benavente ha supuesto una mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica del edificio, tanto en las fachadas como en las bajocubiertas, y en la carpintería de todas las instalaciones. Además, para optimizar el consumo energético se han sustituido las luminarias y se ha instalado un control de sensores y placas fotovoltaicas en la cubierta del edificio.

El Gobierno invierte más de medio millón de euros en la rehabilitación energética de los juzgados de Benavente / Cedida

Esta sede judicial ha sido evaluada según la estandarización de rehabilitación energética creada por el Ministerio que dirige Félix Bolaños, denominada Coeficiencia(s). Se trata de un sistema de indicadores que permite medir el impacto en la sostenibilidad y los efectos de las mejoras derivadas de la rehabilitación sostenible de cada edificio, todo ello en cumplimiento de la normativa europea. Los ciudadanos también podrán conocer por sí mismos los datos relevantes de la calificación energética de esta sede judicial mediante un código QR instalado en una insignia ubicada en la fachada principal del edificio.

El Gobierno invierte más de medio millón de euros en la rehabilitación energética de los juzgados de Benavente / Cedida

Además de los juzgados de Benavente, el delegado del Gobierno ha recalcado que en Castilla y León se están rehabilitando con fondos europeos otras 11 sedes judiciales con el fin de mejorar su eficiencia energética: Piedrahita, Burgos, Miranda de Ebro, Villarcayo, León, Ponferrada, Peñaranda de Bracamonte, Cuéllar, Santa María la Real de Nieva, Puebla de Sanabria y Valladolid.