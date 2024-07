"El Hospital de la Piedad debería de ser un centro multifuncional con museo y albergue de peregrinos"

Fernando Regueras Grande (Benavente, 1952) lleva al frente del Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo nueve años y los últimos están siendo especialmente activos . A las publicaciones habituales, el CEB ha sumado esta año las exposiciones de Miguel Manzano y de José Luis Alonso Coomonte (en ciernes) y la restauración del túmulo de la iglesia de Rionegro del Puente que se inaugurará en septiembre con una notable fiesta cultural en el corazón de la Carballeda. Regueras hace un repaso en esta entrevista de todas las actividades del Centro de Estudios Benaventanos, pero llama la atención especialmente sobre la necesidad que tiene Benavente de encontrar y poner en marcha de forma colectiva un proyecto de ciudad que, en lo patrimonial, pasaría por convertir el Hospital de la Piedad en un centro multifuncional con espacios museográficos y como albergue de peregrinos.

–¿Este está siendo un annus mirabilis para el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo a la vista de su actividad?

–Pues no sé si un annus mirabilis o un annus Horribilis. Lo cierto es que Ledo del Pozo está bastante contento no solo de este año, sino de la continuidad de estos años, por la labor que lleva a cabo en el territorio y no solamente en Benavente. Yo creo que somos el interlocutor de patrimonio desde Tierra de Campos hasta Carballeda. Antes se nos conocía por las publicaciones, pero ahora todo el mundo sabe que hacemos conciertos, restauraciones, exposiciones y eventos solidarios. Desde hace 25 años trabajamos con Tábara y con Santa Marta de Tera. Pero hay una cosa que no se conoce tanto de Ledo del Pozo que es su carácter solidario. Ha hecho donativos sociales en estos últimos años de más de dos millones de las antiguas pesetas, 14.067 euros. La gente necesitada desde el punto de vista económico y social, especialmente durante la pandemia, ha recibido nuestra ayuda.

–Esta faceta, la solidaria, es relativamente nueva.

–Llevamos ya algunos años y creo que conviene que esto se sepa porque, por ejemplo en el año 2021, durante la pandemia, la mitad de la subvención municipal fue para ayudas solidarias. Todo lo que conseguimos de la pixelización del castillo para recaudar fondos, casi 5.000 euros, se emplearon en actos solidarios. Lo que se saca en los conciertos, es también para ONGs como Save the Children o Médicos sin Fronteras. Ledo del Pozo creó además en su sede la Asociación de Centros de Estudios Leoneses hace más de diez años con publicaciones y somos 400 socios, lo que no está nada mal para un pueblo como Benavente. Tenemos convenios estables con el Ayuntamiento y la Diputación después de un largo recorrido, de un largo paseo, de una larga travesía por el desierto. Y nadie cobra, y somos por lo tanto una empresa que funciona. Somos lo más parecido a una ONG. Nos regimos por la Ley de Asociaciones pero lo que hacemos es muchísimo más. Estamos continuamente dedicados a muchas cosas, lo mismo en Rionegro del Puente, que en Tábara o en Castroverde de Campos, Santa Marta o Camarzana.

–Hace 33 años que Ledo del Pozo comenzó su andadura y lo hizo reivindicando el patrimonio desaparecido en la ciudad con la publicación de un libro que luego se agotó.

–Ese fue el primer libro que se publicó en el año noventa. Era una edición que se agotó y después se hizo una versión mucho más amplia que se llama el Álbum de Benavente que va por la tercera edición y que se refiere concretamente a esa reivindicación del patrimonio, que era exactamente la que se recogía en aquella publicación pionera.

Fernando Regueras en la escalera modernista de Casa Solita. / J. A. G.

–¿Mantiene este espíritu crítico el Centro de Estudios Benaventanos después de todos estos años o lo sigue manteniendo con lo que Benavente pudo haber sido y no fue por políticas patrimoniales o culturales equivocadas o no acertadas?

–En Ledo del Pozo tenemos una sensación un poco frustrante sobre las expectativas de futuro. No tanto en lo que se refiere a la actividad, puesto que el Centro de Estudios Benaventanos no deja de hacer cosas y de emprender proyectos, si no en relación con las expectativas de lo que nos gustaría que Benavente llegase a ser o fuera.

–¿Cuáles son esas expectativas del CEB?

–El que hubiese una idea de ciudad que fuese más allá del tacticismo electoral cada cuatro años. Y el mensaje es para quien corresponda. Me da lo mismo los políticos o quien sea. Que se necesita una mirada más allá de esos cuatro años para vender la moto que sea. Así de claro. Lo he dicho muchas veces. Si de esos más de siete millones de vehículos que pasan por Benavente solo el uno por ciento visitase la ciudad, la villa, sería un auténtico éxito. ¿Cómo va a despegar el turismo en Benavente? Solo hay que pasarse por la Oficina de Turismo y ver los índices de frecuencia, o comprobar que la media de pernoctación es de 1,2 noches. ¿Qué ofrece Benavente? Dos iglesias que muchas veces están cerradas, una casa modernista interesante (Centro Cultural Soledad González) que solo crea confusión porque entras allí y ves un directorio en el que se lee que en la planta principal hay un museo de la ciudad. Si no existe. No ha existido nunca. Y además el posible centro de interpretación está bloqueado porque hay dos salas que no se desmontan, que no se liberan siendo autosostenible, como ya he comentado con la anterior y la actual corporación. Algo que no cuesta un duro y que afronta Ledo del Pozo.

El que hubiese una idea de ciudad que fuese más allá del tacticismo electoral cada cuatro años. Y el mensaje es para quien corresponda. Me da lo mismo los políticos o quien sea. Que se necesita una mirada más allá de esos cuatro años para vender la moto que sea. Así de claro. Lo he dicho muchas veces. Si de esos más de siete millones de vehículos que pasan por Benavente solo el uno por ciento visitase la ciudad, la villa, sería un auténtico éxito. ¿Cómo va a despegar el turismo en Benavente? Solo hay que pasarse por la Oficina de Turismo y ver los índices de frecuencia, o comprobar que la media de pernoctación es de 1,2 noches.

–Hay más edificios con valor que Casa Solita y Santa María y San Juan del Mercado…

–Sí, tenemos también el Hospital de la Piedad por el que estuvimos bregando durante 25 años hasta que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y que ahora está, no voy a decir que abandonado, pero parece que se está esperando a un siniestro para que se desatasque una situación lamentable. Las expectativas presupuestarias de patrimonio que se están cayendo. Esa devolución de 2,4 millones de euros con intereses de demora para rehabilitar el mercado de abastos, que hay que devolver el dinero porque no se ha utilizado, u otras devoluciones, o lo que pueda pasar con el Plan de Sostenibilidad Turística que, dicho sea de paso, afecta a buena parte del castillo, la mota y la estación, y que a Ledo del Pozo, que es el mayor conocedor de ese espacio, nunca se le ha, ni consultado, ni informado. Y pongo un ejemplo. Se rodó el programa de televisión de la 2, Un país mágico. Ledo del Pozo participó. El programa se emitió en noviembre. Dio buena imagen de Benavente y esa semana comenzaron a venir turistas a la ciudad, pero todo estaba cerrado. ¿Por dónde vamos? ¿Qué idea de ciudad tenemos? ¿Qué queremos hacer? Volviendo a la primera pregunta, claro que no hemos perdido en absoluto esa idea primigenia de reivindicación. El edificio más singular de Benavente. El único que tiene una identidad de arriba a abajo, que es el Hospital de la Piedad, está gestionado desde los años veinte por un patronato del que el presidente nato o director nado es el alcalde. No conozco a ningún alcalde de Benavente que no haya considerado que ser presidente del patronato del Hospital de la Piedad no sea un muerto. En lugar de pensar que esto sí que es un espacio realmente para recuperar Benavente.

–¿Qué propone el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo a este o a cualquier gobierno municipal para que las expectativas de la ciudad cambien y se pueda revitalizar la ciudad?

–Creo que lo estoy diciendo. Tener una idea de ciudad. Qué queremos hacer con esta ciudad, con esta villa. Un sitio que yo creo que es de los pocos de 20.000 habitantes que hay en la península que no tiene un museo. O sea, una referencia a la memoria. No me refiero en plan cultureta. Que se pueden hacer de muchas maneras. Lo hemos planteado muchas veces. Hacer pequeños espacios museográficos para que la gente pueda venir y se pueda sentir atraída. Es lamentable, insisto, que un sitio que es uno de los nudos básicos de toda la península ibérica por donde pasan vehículos en todas las direcciones y que nadie para. Si es como Camino de Santiago, es un punto negro; si es como lugar de visitar, no hay más que dos iglesias, maravillosas, pero dos iglesias… Tener una idea de ciudad es fundamental. Qué se quiere más allá de los cuatro u ocho años que voy a estar gobernando, y que esa sea una idea de alguna manera compartida por todos. Yo creo que eso es lo que falta. ¿El patrimonio está machacado? Pues sí, está claro y el buque insignia de lo que queda del patrimonio histórico es el Hospital de la Piedad y no se hace nada.

–¿Que plantea Ledo del Pozo? ¿Recuperarlo como museo, como albergue de peregrinos?

–Yo creo que el Hospital de la Piedad da para mucho más. Da para ser un centro multifuncional. Entre otras cosas como albergue de peregrinos, como lo fue desde su fundación en 1517. Y además eso garantizaría el cumplimiento del acuerdo de la bula fundacional por el que el edificio debía tener un carácter asistencial. Así ha sido hasta hace tres años cuando se fueron las monjas. Pero además podría ser un espacio museográfico, un espacio de la UNED, un espacio dedicado a exposiciones, conciertos y no sólamente los que se hacen de forma eventual en el patio. Me refiero también a la iglesia, que tendría de desacralizarse. No tiene sentido que siga como está. Con las que hay son suficientes. El Hospital de la Piedad tiene que ser un centro multifuncional desde el punto de vista patrimonial. Estas son las cosas que se deberían pensar más allá de la gestión diaria que si no se la orienta, malos resultados va a conseguir.

–Cuando se descubrió el mapa del Castillo, el mapa del coronel Blein, usted defendió la posibilidad de explorar y explotar el subsuelo como un yacimiento turístico más. ¿Mantiene esa idea?

–Una construcción emblemática como es el castillo de Benavente no solamente es el vuelo, que prácticamente ha desaparecido salvo la torre del caracol, sino el suelo. Dentro del suelo sabemos que existían una serie de construcciones subterráneas que no sabemos en qué estado se conservan. Sabemos que había una conducción que llevaba desde la Torre del Caracol hasta el río Órbigo que pasaba por donde pasa la carretera del Caracol. Nunca se ha explorado y ya se sabe además que todo esto que es de alguna manera catacumbal tiene una atracción especial entre la gente. Pero nunca se ha hecho nada. Las excavaciones que se han hecho en el jardín de la rosaleda son cinco catas que dicen que hay un piso de guijarros que nos lo podíamos imaginar todos. Parece que se quiere seguir interviniendo, pero sin un proyecto que defina y aclare qué se va a hacer. Va a ser el material que servirá para hacer un centro de interpretación del castillo allí en las alturas del depósito de agua. Pues no lo sé. Por eso digo que en las expectativas soy un poco, no sé si pesimista, y no solo en Benavente.

–El CEB está ahora inmerso en varios proyectos. Uno de los más cercanos tendrá lugar en Rionegro del Puente.

–Por eso lo decía. No solo trabajamos en Benavente, sino en muchos aspectos. En Rionegro del Puente estamos restaurando el tumbo, el túmulo, que cuesta cerca de 12.000 euros. Vamos a ver en qué quedan nuestras propuestas y nuestros proyectos, porque a veces resulta muy duro. A veces esta satisfacción de las actividades diarias contrasta con una cierta decepción.

–Pendiente está también una exposición sobre el legado del escultor José Luis Alonso Coomonte.

–Tenemos en marcha la exposición de Miguel Manzano, que ahora irá a Castroverde de Campos desde Benavente y mañana (por el pasado viernes) vamos a San Marcial a ver las obras de Coomonte que vendrían a una exposición en Casa de Solita y en el claustro del Hospital de la Piedad. Pero estamos muy pillados de tiempo. Desde luego constituye una deuda pendiente desde hace mucho tiempo con Coomonte y estamos tratando de ultimar esta muestra. Se va a hacer y queremos hacerla y es una deuda con Coomonte que tiene Benavente.

–Y en la comarca hay mucha cultura por explotar. Desde Arrabalde hasta Petavonium o Camarzana de Tera. ¿Queda mucho por hacer?

–Teniendo en cuenta que para mucha gente de la tierra salvo que tenga una determinada edad no tiene generalmente conocimiento de que en Arrabalde aparecieron unos tesoros. A lo mejor alguno leyó el libro de Miguel Delibes. A lo mejor alguno vio la película. Yo estuve hablando con Germán Delibes sobre la oportunidad de hacer un libro bonito sobre el tesoro más allá de excavaciones que son muy complicadas. Valorar desde el punto de vista patrimonial un cuatro como el de Las Labradas, no sé cómo decir.

–Después de tantos años, cuando se depende de subvenciones públicas, se aprende a guardar silencio y a ser menos crítico o el tiempo y la edad permiten hablar con más claridad.

–Nosotros hemos tenido una subvención municipal. La subvención de la Diputación llegó hace poco tiempo. Durante muchos años no había ninguna y alguien llegó a reconocernos un claro maltrato, y cito literalmente. Las cosas han cambiado. Pero nosotros hacemos cosas no solamente en Benavente, que es lo que nos pidieron. Y llevamos 25 años trabajando con Tábara, Santa Marta o Camarzana. Y solo hay que ver el listado de publicaciones de Ledo del Pozo para darse cuenta de ello. Pero esa visión miope y raquítica no ve ese mucho más que es que Benavente es también su alfoz, su tierra. Y ahí están los jueves que ya están perdidos y que producían ese sístole y diástole entre los pueblos y Benavente adonde llegaba la gente y se aprovisionaba. Benavente no existía sin esa tierra que le rodeaba. Ahora sí, desde Puebla de Sanabria o desde Urueña vienen a comprar a esos supermercados grandes que tenemos, pero llegan y se van. Aquí no entra nadie en Benavente. Y es otra cosa grave que no solo ocurre aquí. La divisoria entre la ciudad vieja, o alta, y la baja o mercantil. Hasta el punto de que el propio Ayuntamiento ya no está arriba sino abajo. La ciudad histórica se muere. Y entre Amazon, que machaca al pequeño comercio, y las jubilaciones, ya no queda nada. Solo hay que pasear por la calle la Rúa o Herreros para ver: se cierra, se traspasa, se cierra… Algo habrá que hacer. La dimensión patrimonial que es la que genera mucha gente, no está valorada lo suficientemente y me gustaría que esto quedara claro.

Suscríbete para seguir leyendo