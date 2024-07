El Pleno inyecta 612.000 euros al presupuesto de Benavente para gasto corriente y algunas inversiones con los votos de PP y Vox

El Pleno del Ayuntamiento de Benavente ha aprobado dos modificaciones para inyectar 612.000 euros del remanente de tesorería al presupuesto de 2024 y afrontar gasto corriente y algunas inversiones. Las modificaciones fueron aprobadas con los votos del Partido Popular y Vox y rechazadas por la oposición, que se ha alineado con las advertencias de la interventora municipal sobre las "graves consecuencias" de esta decisión económica y el perjuicio que podría ocasionar al desarrollo del polígono Puerta del Noroeste.

La aprobación de las modificaciones, que se suman a otra anterior y que reducen en conjunto el remanente de tesorería de casi 1,6 millones a 618.000, podría romper la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y obligar a elaborar un Plan Económico y Financiero entre 2025 y 2027, según recoge el informe de la interventora.

Izquierda Unida y PSOE reprocharon al PP que criticara en la oposición lo que hace gobernando, pero con la diferencia de que "use el ahorro para pagar gastos en lugar de para amortizar deuda o para realizar inversiones, lo que hubiéramos apoyado", según dijo la portavoz socialista, Patricia Martín que advirtió a la derecha del peligro de llevar a Benavente "a la bancarrota" . "Lo que escupían hacia arriba ahora les cae en la cara", afirmó el portavoz de IU, Manuel Burón.

Los concejales de PP y Vox votando a favor de las modificaciones presupuestarias. / J. A. G.

El portavoz del PP y concejal de Hacienda, José Manuel Salvador, que no se pronunció en ningún momento sobre lo que dice el informe de la Intervención, criticó la gestión de equipo PSOE-IU al que acusó de "inflar" los presupuestos, de haber tenido también planes económicos y financieros, de haber incumplido la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria y de "mentir como Pedro Sánchez".

Otro tanto hizo el concejal de Vox, Eugenio Blanco, que calificó de "catastrofista" la lectura que Izquierda Unida y el PSOE hacen del informe de la Interventora, cuyo cumplimiento o no, dijo, habrá que ver a final de año.

Con anterioridad los votos de PP y Vox y la abstención de IU y PSOE permitieron aprobar el pago de varias facturas viciadas de nulidad y con reparos de la intervención municipal por importe de algo más de 53.000 euros.

El debate sobre este reconocimiento extrajudicial de crédito también se alimentó de reproches del equipo de Gobierno de PP y Vox a sus antecesores.

"Muerto el perro se acabó la rabia"

La izquierda votó en contra de la derogación de la ordenanza fiscal por la tenencia de perros "por deficitaria", según PP y Vox. Para IU y PSOE esta medida constituye "un despropósito populista" y una prueba más del "desgobierno" y la "improvisación" del Gobierno municipal.

"¿Se imaginan que la institución responsable de la política medioambiental detectara dificultades para prevenir y extinguir incendios y su decisión fuera talar los bosques?", argumentó la portavoz Socialista.

Permítanme que dude que sea una demanda ciudadana, porque la mayoría están concienciados y son responsables con el bienestar animal y son cívicos",adujo el de IU.

El PP, que propuso la derogación nada más llegar al Consistorio en julio de 2023 y la retoma ahora porque caducó, defendió que el coste del servicio es mayor que lo cobrado según el informe del tesorero y defendió que lo mismo ha hecho el PSOE de IU en Zamora.

"No tener un censo actualizado nos obligaría a tener más mano de obra, habría más déficit, y no estamos para perder dinero. No podemos controlar que la gente colabore. Muerto el perro se acabó la rabia", sentenció Eugenio Blanco, el edil de Vox.