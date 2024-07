Un viaje a Noruega para sanar el alma

La Librería de Ángela, un acogedor rincón literario que lleva dos años funcionando en Benavente, fue el escenario de la presentación de la nueva novela de José Luis Díaz Caballero, "Ningún ocaso demasiado intenso". A pesar de las altas temperaturas, la librería se llenó de entusiastas lectores ansiosos por conocer al autor y su obra más reciente.

Cristian Velasco, editor de Velasco Ediciones, fue el primero en tomar la palabra durante la presentación. Destacó la especial relación que ha desarrollado con La Librería de Ángela y el público de Benavente. "Es la tercera vez que hacemos un acto en esta mesa", comentó Velasco, subrayando la conexión cercana y colaborativa que ha establecido con la librería.

Inicialmente reticente a la autoficción, Velasco compartió cómo quedó impresionado por la obra de Díaz Caballero: "Al principio no estaba seguro porque suelo tener reticencias con la autoficción, pero cometí el afortunado error de leer la obra de José Luis y no pude decir que no".

También expresó su gratitud hacia el público local: "El público benaventano es un público difícil (en el buen sentido)", apreciando la profundidad y el interés de los asistentes por la literatura de calidad.

Un viaje personal y literario

José Luis Díaz Caballero, el autor de la novela, compartió con los presentes el profundo viaje personal que inspiró su obra.

"Cuando me decidí a escribir la obra, estaba viviendo los efectos de una separación y un bloqueo creativo", confesó Díaz Caballero. Relató cómo, influenciado por el escritor noruego Karl Ove Knausgård, decidió emprender un viaje solitario a Noruega en busca de inspiración y autoconocimiento. "Siguiendo sus pasos, decidí emprender un viaje en contra de todo y de todos, y de ahí surge esta autoficción", explicó.

El autor describió la experiencia de escribir como un proceso curativo: "hay un efecto catártico cuando terminé la obra, me vi capacitado para hablar con ciertas personas sin sentir dolor.".

Además, mencionó la influencia de su padre y cómo una conversación con él en el aeropuerto se convirtió en una parte crucial de la novela: "Mi padre fue uno de los primeros lectores. En la obra, la conversación que tuve con él en el aeropuerto se encuentra reflejada".

Este intercambio no solo marcó un momento significativo en la vida del autor, sino que también añadió una capa de profundidad emocional a la narrativa de la novela.

La autoficción y sus desafíos

Díaz Caballero explicó cómo su obra se inscribe en el género de la autoficción, un estilo que combina elementos autobiográficos con ficción. "Solo recurriendo a la autoficción he podido escribir una historia tan personal y a la vez tan común", afirmó.

El autor ha comentado cómo este género le ha permitido explorar y expresar sus experiencias personales de una manera más libre y creativa, sin las limitaciones de una autobiografía tradicional. "En lo particular hay algo común", añadió, señalando cómo las experiencias individuales pueden resonar con una audiencia más amplia y cómo su propia historia puede ser también la del lector.

El autor también habló sobre los desafíos emocionales de escribir una obra tan íntima. "Cuando uno llega a la mitad de su vida se pregunta si ha alcanzado el éxito. Ese éxito que la generación de nuestros padres tuvo y se suponía que nosotros deberíamos tener", reflexionó.

Díaz enfrentó estas preguntas a lo largo de su escritura, utilizando la novela como un medio y al protagonista para explorar "cuál es su papel como hijo y su papel futuro", y ha querido destacar el conflicto intergeneracional que se refleja en su obra.

La presentación no solo fue una oportunidad para conocer la trama de “Ningún ocaso demasiado intenso”, sino también para entender el contexto y las emociones que llevaron a su creación. Los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar de primera mano las motivaciones del autor y las decisiones editoriales que dieron forma a la obra.

El libro "Cocos de luz", de Rosa Valle / P. O.

El próximo viernes a las ocho de la tarde, Cristian Velasco regresará a La Librería de Ángela, esta vez acompañando a la autora y periodista gijonesa, Rosa Valle, con la presentación de su obra "Cocos de luz". Así, Benavente refuerza, una vez más, su apuesta por la cultura y la literatura a poco más de una semana para la Feria del Libro.

Suscríbete para seguir leyendo