Benavente recupera una partida de 764.000 euros para impulsar la ciudad deportiva

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, ha anunciado esta mañana una serie de inversiones importantes en la ciudad deportiva, financiadas en gran parte por una subvención nominativa de la Diputación de Zamora. Con un total de 764.000 euros, de los cuales 535.000 euros son aportados por la Diputación –el restante sería de fondos propios–, estas inversiones tienen como objetivo modernizar y ampliar las instalaciones deportivas de la ciudad.

Desmontaje pistas atletismo Benavente en 2020 | J. A. G.

Asensio ha destacado la relevancia de estas inversiones para la comunidad deportiva local. "La homologación de la pista de atletismo permitirá la realización de competiciones oficiales en Benavente, una demanda constante de nuestros deportistas," ha declarado. Actualmente, la pista no cumple con los requisitos necesarios para albergar eventos oficiales, una situación que cambiará con esta inversión.

Estudio topográfico del proyecto Puerta del Noroeste en 2021 | E. P.

Además de la homologación de la pista de atletismo, las mejoras incluirán la construcción de dos pistas de pádel cubiertas y la rehabilitación de la grada, que actualmente está fuera de uso debido a la falta de condiciones mínimas de seguridad. "El graderío será mejorado para que pueda ser utilizado de nuevo, proporcionando a los espectadores un lugar seguro y cómodo," ha explicado la alcaldesa.

"Ya se consiguió la homologación para competiciones de tiro con arco, y ahora podremos hacerlo para las pistas de atletismo, lo cual es un gran logro para nuestro municipio," ha añadido la alcaldesa, que ha agradecido a la concejala de Deportes, Elena Justo, su trabajo. Estas inversiones no solo mejorarán las infraestructuras deportivas existentes, sino que también permitirán la "centralización de las actividades deportivas" en un único espacio adaptado a las necesidades de los usuarios. "Benavente merece una gran ciudad deportiva, y estas inversiones son un paso importante para conseguirlo," ha concluido Asensio.

Durante la rueda de prensa, la alcaldesa también ha abordado las críticas que el Partido Socialista de Benavente hizo ayer en su balance sobre la gestión de su gobierno en el primer año. "El Partido Socialista aún no ha asumido que perdió las elecciones en 2023", ha afirmado.

Puerta del Noroeste

Respecto a las críticas del grupo socialista sobre el proyecto Puerta del Noroeste, la alcaldesa ha expresado su sorpresa. "La subvención del plan municipal de obras no había sido gestionada adecuadamente por la anterior administración", ha señalado. En particular, ha destacado que "el informe de carreteras para la Puerta del Noroeste no estaba completado y había otros aspectos cruciales que no se habían previsto".

Asensio subrayó que, contrariamente a las declaraciones del grupo socialista, "no estaba la aprobación definitiva del proyecto", lo cual ha requerido un "esfuerzo considerable" por parte del actual equipo de gobierno para avanzar en los trámites necesarios. "Hemos tenido que ponernos nosotros a trabajar para sacarlo adelante", ha afirmado, refiriéndose a la necesidad de completar "numerosos trámites" que la administración anterior "no había llevado a cabo"

La alcaldesa criticó duramente la actitud del grupo socialista, calificando sus comentarios como "claros descalificativos" y acusándolos de manifestar "una falta de respeto, soberbia y prepotencia" en sus comparecencias públicas y en los plenos municipales. A pesar de estas críticas, Asensio reiteró el compromiso de su gobierno con los ciudadanos de Benavente: "Este gobierno lo que está haciendo es trabajar por y para los benaventanos, intentando resolver los problemas que durante un año nos hemos encontrado y que tenemos visos de solucionar".

La alcaldesa también respondió a las acusaciones del PSOE sobre la falta de transparencia y la gestión de pagos. "Mi nómina y las de las concejalas liberadas son inferiores a las que percibía el anterior gobierno. Esta información es pública y está disponible en la web del Ayuntamiento", ha aclarado Asensio. Además, ha señalado que cualquier retraso en la publicación de la información se corregirá y que el equipo de gobierno está comprometido con la transparencia. "Faltan algunos meses por publicar, pero ya estamos tomando medidas para que toda la información esté disponible para los ciudadanos", ha concluido.

Derogación de la tasa por tenencia de perros

En cuanto a la derogación de la tasa por tenencia de perros, anunciada ayer, Asensio explicó que se tomó esta decisión debido a la "ineficacia administrativa y la baja recaudación". La alcaldesa ha hecho énfasis en que esta medida responde a una "demanda ciudadana" y que permitirá una gestión más "eficiente" de los recursos municipales. "La tasa presupuestaba unos 25.000 euros, pero solo se recaudaban alrededor de 8.000 euros. Además, el censo de animales no estaba actualizado, lo que generaba muchos problemas administrativos," ha detallado.

La decisión de derogar la tasa se basa, según el equipo de gobierno, en la "necesidad de simplificar la gestión administrativa y responder a las demandas de los ciudadanos".

La eliminación de esta tasa plantea interrogantes sobre cómo se financiarán en el futuro los servicios destinados al bienestar animal que dicho tributo ayudaba a cubrir, mientras el equipo de gobierno actual argumenta que la medida aliviará cargas económicas.