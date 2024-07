Eugenio Blanco: "El pacto de gobierno en Benavente entre PP y Vox queda como está"

La ruptura de los pactos de gobierno entre el Partido Popular y Vox en cinco comunidades autónomas no afectará al Ayuntamiento de Benavente, donde el acuerdo entre ambas formaciones "es inmutable", según ha confirmado el primero a este periódico.

Así lo ha asegurado el primer teniente alcalde y presidente provincial de Vox, Eugenio Blanco, que aunque no ha contactado con la alcaldesa, Beatriz Asensio, ni con ningún miembro del Partido Popular, ha precisado que el pacto municipal "sigue como hasta ahora".

Blanco, como presidente provincial de Vox, lleva toda la mañana participando en videoconferencias del partido. La primera, de Acción de Gobierno, ha dejado claro "que los acuerdos solo afectan a las comunidades autónomas". "A Benavente no le afecta, pero si mañana la Junta pusiera aquí un Centro de menas (Menores extranjeros no acompañados) y el Ayuntamiento aceptase, el pacto seguramente se rompería. Pero no creo que esto ocurra", ha explicado.

"El culpable es Feijóo"

A las 12.30 horas de la mañana, Eugenio Blanco participará en una nueva reunión por videoconferencia junto a todos los presidentes provinciales con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga. Previsiblemente quedará clara la posición en los ayuntamientos, aunque dirigentes de Vox ya han avanzado a nivel nacional que los pactos municipales no se verán afectados salvo que se tomen decisiones de apoyo a la acogida de menas.

Blanco ha culpado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de la ruptura. "Estaba avisado desde el día 8 y ha llamado uno por uno a todos sus presidentes para aceptar la acogida de menas. Nunca ha sido partidario de los acuerdos con Vox en las Comunidades Autónomas", ha afirmado.

El político benaventano está a la expectativa de la situación en el Gobierno regional, donde todos los consejeros y cargos han recibido la orden de presentar su dimisión.

El vicepresidente, Juan García Gallardo, ya ha formalizado su dimisión y ha anunciado que será el portavoz del grupo parlamentario en las Cortes regionales. Está por ver lo que harán el resto de consejeros, algunos independientes, como el de Cultura, Gonzalo Santonja.

Hasta ahora, Blanco ha mantenido una constante relación con las Consejerías y direcciones generales tuteladas por Vox en Castilla y León "para tratar de conseguir inversiones o apoyos a proyectos del Ayuntamiento de Benavente. La mayoría no tienen que ver con mis áreas y son de otras Concejalías, pero yo he hecho esa labor de comunicación. Ahora vamos a ver como queda esto", ha explicado.