El jazz cautiva a Benavente con "The Hockerties"

La banda de versiones "The Hockerties" ha marcado el punto de inicio de un verano en el que música, ocio y deporte son los protagonistas en Benavente.

Butacas llenas y gente de pie en el concierto / Patricia Ordiz

El patio del hospital de La Piedad, en la localidad, acogió este concierto organizado por el Centro de Estudios Benaventanos (CEB) Ledo del Pozo.

Con entrada libre, la banda pudo realizar su amplio repertorio, en el que mezclan versiones tanto de jazz, como de pop, hasta el swing de los años 30, ante un público entregado que no solo completó el aforo del patio, sino que sequedó de pie para no perderse la oportunidad.

"The Hockerties" nació en 2007 con el objetivo de desarrollar un repertorio de jazz y swing alrededor de la voz de Javier Arias, cantante y compositor leonés, que pone voz en la banda y, además, toca la trompeta.

Junto a él, Javier Baillo, vocalista y contrabajo; Mario Morla, vocalista y piano; y Diana Majo, vocalista y batería, han tomado los micrófonos en Benavente para presentar sus versiones de algunos de los temas más conocidos, como la mítica "New York, New York", de Frank Sinatra o uno de los clásicos del jazz, "If I should Lose You", de Chet Baker y Paul Bley.