El PSOE de Benavente defiende el compromiso con la defensa de los derechos LGTBI+

El PSOE de Benavente ha expresado su compromiso con los derechos de las personas LGTBI+ y el más profundo rechazo a cualquier forma de violencia, humillación o menosprecio motivados por la orientación sexual y la identidad de género y ha criticado la política del equipo de Gobierno de PP y Vox, que ha tachado de "insensible y negacionista".

Con motivo del Día Internacional por los Derechos de las Personas LGTBI+, "rendimos homenaje al activismo LGTBI+, a las personas que luchan por alcanzar la igualdad real de derechos y oportunidades y a las personas que informan y educan para que Benavente sea una ciudad más rica, respetuosa y comprensiva", afirma en un comunicado.

"En los años en que asumimos responsabilidades de gobierno municipal, desde la Concejalía de Igualdad nos manifestamos siempre a favor de las personas que conforman el colectivo LGTBI+ por diferentes motivos: Con el propósito de darles visibilidad y para informar, sensibilizar e implicar a la sociedad en la lucha contra todas las formas de discriminación y rechazo; para hacer visible el respaldo social e institucional al colectivo; y para normalizar las diferencias entre las personas en el marco de igualdad real que supone la Constitución Española. Y porque el derecho a la diferencia no se puede traducir en diferencia de derechos", agrega.

Felicitaciones y denuncia

Desde la oposición política "reiteramos ese compromiso con los derechos del colectivo LGTBI+ y confiamos en que este año no sea necesario instar al equipo de gobierno, como sí ocurrió en el 2023, a la colocación de la bandera del colectivo, a la iluminación de la fachada del Ayuntamiento y a la colocación de la pancarta diseñada por el anterior equipo de gobierno, bajo el lema Libertad de ser y sentir”.

El PSOE benaventano desea al colectivo de personas LGTBI+ una feliz fiesta del orgullo y reúna al equipo de Gobierno PP-VOX "que revise su actitud insensible y negacionista y a la alcaldesa, como responsable del área, exigirle que cumpla con el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Benavente aprobado por unanimidad en el Pleno Ordinario del 26 de noviembre de 2021”.

Los socialistas denuncian "esa actitud de hacer política sin políticas, de gobernar sin criterio, como si de un juego se tratara. Un comportamiento erróneo y profundamente injusto, porque no se puede gobernar para las personas rechazando a las personas; porque no se puede apostar por la lucha contra la violencia de género al tiempo que se suprime el Punto Violeta; porque no se pueden defender los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad suprimiendo la concejalía de Igualdad".

Según el PSOE, PP y Vox cometen "error tras error. Y una pérdida de oportunidad para desarrollar las políticas que cabría esperar de un gobierno municipal presidido por una mujer, la primera mujer alcaldesa de Benavente", lo que considera "ironías de la política".