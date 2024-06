IU Benavente hace balance del Gobierno de PP y Vox: "Incapacidad y pérdida de subvenciones"

"Incapacidad de gestión y pérdida de subvenciones", un "regreso al pasado en materia de igualdad" y "recortes en derechos políticos". Izquierda Unida ha hecho balance de la gestión de un año de Gobierno municipal de PP y Vox y el resultado dista mucho de ser positivo, según ha introducido el coordinador de la Coalición, Jesús Nieto, en una comparecencia de prensa junto al concejal y portavoz de IU, Manuel Burón.

Nieto ha enfatizado que la labor de oposición de IU "persigue el único objetivo de velar por que la gestión de lo público redunde en beneficio de la ciudadanía a través de unas iniciativas políticas y económicas eficaces y eficientes", y en este contexto ha calificado de "nada positiva" la labor realizada por el Gobierno de coalición de PP y Vox.

"El legado que se les dejó, tras ocho años de mucho esfuerzo y sacrificio, con mucho dinero conseguido a modo de subvenciones y una gestión económica que redujo a menos de la mitad la deuda municipal, permitiendo un gran margen de maniobra para el endeudamiento en caso de necesitarlo se ha dilapidado", ha venido a decir. "Aún resuena la voz del teniente de alcalde Eugenio Blanco diciendo que no iba a permitir la pérdida de ninguna subvención", ha recordado y a renglón seguido ha aseverado que "ese legado que curiosamente ellos denominan herencia envenenada, tal vez porque no saben gestionarlo, lo están tirando por tierra con una perdida de subvenciones a modo de goteo incesante, por una incapacidad manifiesta de gestión, que las benaventanas y benaventanos no se merecen", ha dicho.

"Mano tendida en el Puerta del Noroeste"

Ha puesto como ejemplo Nieto los presupuestos municipales "con cantidades ridículas para inversión real" al margen del Puerta del Noroeste, y observa un "regreso al pasado" en políticas de igualdad "al cargarse la Concejalía y malgastar el dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en presentación de libros mientras dejan las fiestas del Toro Enmaromado huérfanas del punto violeta, en un año, donde han aumentado considerablemente las agresiones sexuales".

También ha mencionado la Plaza Mayor "plagada de coches", un "icono más de la mala gestión, la de la ocurrencia, pues la imagen de ciudad que el actual equipo de Gobierno proyecta, es una imagen pueblerina y trasnochada, velando por los intereses de unos pocos en detrimento de la tendencia general de todas las ciudades, que es la peatonalización".

En materia de personal, Jesús Nieto ha asegurado que "las quejas por la falta de trabajadores" entre la ciudadanía son reiteradas, "con un evidente abandono de muchas calles, donde la vegetación que no se limpia, provoca una sensación de desidia impropia de una ciudad por la decisión política de no permitir la contratación de trabajadores como refuerzo, con el único fin de ahorrar en un gasto que, por otro lado, es muy necesario".

El coordinador de IU se ha referido al "descaro" con que el equipo de Gobierno "está cercenando los derechos políticos de los concejales en su labor de control y fiscalización". Con todo, Nieto ha querido "transmitir un mensaje positivo tanto a la ciudadanía como al equipo de Gobierno". "En los proyectos beneficiosos como el Puerta del Noroeste, por parte de IU, no existirá la deslealtad institucional que hemos sufrido los ocho años anteriores por parte del PP y tendemos la mano para colaborar y apoyar todo lo que haga avanzar y mejorar la vida de la ciudadanía", ha dicho.

"Suspenso en todas las decisiones y actuaciones"

"Lamentablemente, desde IU suspendemos todas las decisiones y actuaciones del equipo de Gobierno", ha asegurado del concejal y portavoz de IU en el Ayuntamiento, Manuel Burón. Más prosaico, el edil ha enumerado una larga lista de acciones de gobierno que ha criticado abiertamente. "Aparcamiento Plaza Mayor toda la semana, impidiendo ser peatonal, al menos, los fines de semana. Benavente único municipio distinto. Modificaciones presupuestarias reduciendo partidas sociales. Adjudicación Bar Prado Pavas “a la carta”, sin transparencia y sin competencia. Una cacicada y caso de nepotismo. Reparación con Planes provinciales Carretera Caracol sin constancia fehaciente sea de titularidad municipal. Pliegos Prescripciones Técnicas (Contratos Iluminación, Carrozas y Servicios Postales, y el Taurino) firmados por Concejales y no por técnicos", ha comenzado.

En materia de igualdad ha subrayado la supresión de la Concejalía y del minuto de silencio en plenos por víctimas de violencia de género. "Ni siquiera han atendido la solicitud de reparación paneles violencia machista" y consideramos que utilizan mal los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Una “malversación de fondos” que está siendo denunciada en otros lugares".

Jesús Nieto y Manuel Burón en otro momento de la rueda de prensa de balance del primer año de gobierno municipal. / J. A. G.

Ha recordado también la externalización a una empresa la confección de nóminas y seguros sociales de los trabajadores municipales pese a que "el PP en la oposición consideraba que con un técnico y un administrativo era suficiente" y se ha referido al caso de los Seguros Sociales de noviembre, que motivaron "una sanción por presentarlos fuera de plazo y le costaron 17.000 euros a los benaventanos". A esta referencia ha añadido el cambio de categoría de los puestos de Secretaria e Intervención de clase superior a clase “de entrada” (inferior) y ha afeado a PP y a Vox no haber habilitado el Canal de Denuncias anónimo incumpliendo la Ley de Protección del Informante.

Burón ha denunciado la que considera falta de Información y Transparencia del equipo de gobierno PP-VOX. Los cinco días que el Gobierno local tiene para contestar a la oposición "se convierten en varios meses; hemos recurrido al Comisionado de Transparencia, al Procurador del Común y solicitados Certificados de Actos Presuntos a Secretaría". Además, ha agregado, "no aportan datos coste averías vehículos municipales y reciclaje".

"Ahora reconocen la reducción de la deuda en Hacienda"

El concejal ha ironizado especialmente en materia de Hacienda. "Por fin, ahora, reconocen que los equipos PSOE-IU bajaron la deuda de 9,6 millones a 4,7 y gracias a la gestión del anterior equipo de gobierno hoy cuentan con subvenciones heredadas como el Plan Sostenibilidad, PIREP, saneamiento y pavimentación del CTLB, y la más importante, la del Puerta del Noroeste. Sin embargo, con su primer Presupuesto disminuyen las subvenciones en pobreza energética, y becas, lo que supone que este recorte lo van a sufrir los más desfavorecidos. Y no sabemos si continuarán las bonificaciones fiscales implantadas por el anterior equipo", sostiene.

"Dicen no subir impuestos, pero si las tasas y precios públicos. Son los del café para todos, todos pagarán igual, sin tener en cuenta el nivel de renta de los benaventanos, medida en la que IU estará siempre en contra, mientras que, por ejemplo, no se aplique la recomendación de Intervención que indica que el incremento del IBI, podría suponer al Ayuntamiento un incremento de recaudación en torno a los 670.000 euros.

En materia de comercio y ferias, Burón ha aludido a las adjudicaciones de barras en la última Feria de abril demasiado raras. Un Ayuntamiento, su funcionamiento y sus licitaciones no pueden funcionar como un cortijo, a lo Juan Palomo", ha dicho y ha afeado la falta de contrataciones y el déficit de personal, "con más de un año sin técnico de Medio Ambiente; Servicios Sociales, Jardines, Obras, la contratación de un jefe de Policía Local que ni siquiera se ha consignado en el Presupuesto mientras van a continuar los turnos de 24 horas" de los agentes. "Hay demasiado teletrabajo, y ya lo tiene hasta la Policía, y empeoran las condiciones del Convenio Consorcio de Bomberos, con un déficit de servicio de 127.839,77 euros".

"Gobierno a golpe de ocurrencias"

El portavoz de Izquierda Unida sostiene que PP y Vox "gobiernan a golpe de ocurrencias” y ha citado el anuncio de "un Parking en el centro, demagógico y populista, que supondría un desembolso económico a los benaventanos, cuando la ocupación de la zona ORA-la ocupación media total, aún queda un margen de más del 25% estando infrautilizado el parking de la Mota".

"A pesar de tener la Alcaldesa la mejor pagada de la provincia, Benavente no se puede permitir perder tanto dinero ni dejar volar las oportunidades. En un año, el Ayuntamiento de Benavente gobernado por el equipo de gobierno PP-Vox y con la alcaldesa Beatriz Asensio al frente, ya atesora un rosario de infaustas consecuencias económicas que repercutirán directamente en las benaventanas y benaventanos, porque ni los ciudadanos ni Benavente pueden permitirse estos lujos”, ha dicho antes de citar las subvenciones "perdidas, desestimadas o susceptibles de perder peligro".

La lista de ayudas económicas perdidas o con riesgo de perderse, según IU

"Benavente, con su gestión en un año ya ha perdido más de 800.000 euros", ha cifrado: "La devolución de 553.619,30 euros de subvención de los Planes de Obras de 2022-2023 a la Diputación Provincial además de 24.195 euros de intereses y 8.600 euros de indemnización al contratista. Se ha perdido la subvención de 60.000 euros de la Junta dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para el Depósito de la Mota. Se han pagado 18.710,09 euros por el 10% de recargo de las liquidaciones de cotización de las nóminas de los trabajadores municipales del pasado mes de noviembre. Han renunciado a una ayuda de 40.000 euros de la Diputación de Zamora destinada a Protección Civil de Benavente. Y se han devuelto más de 14.000 euros de subvención para gastos del Centro de Educación Infantil no justificados.

Entre las ayudas desestimadas, IU incluye una ayuda de 35.000 euros para señalización turística de la Junta que ha sido denegada, la subvención del programa “Primera experiencia profesional” por 128.435,68 euros, y la ayuda para colonias felinas que ascendía a 18.843 euros.

Por último, ha enumerado las subvenciones con riesgo de perderse y ha citado concretamente la subvención de 3.000.000 euros para el Plan de Sostenibilidad Turística de Benavente en Destino 2023-2025, aunque "especialmente grave es la devolución Subvención del Gobierno de 2,4 millones de euros Rehabilitar el antiguo Mercado de Abastos, dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de Entidades Locales que denota la incapacidad para gestionar que están demostrando, incluso hasta para ejecutar la devolución, cuyos intereses rondarán los 100.000 euros.

"Si el Ayuntamiento de Benavente devuelve esta subvención, que así parece, porque ya han tirado la toalla y no lo van a ejecutar por incapaces, la pérdida y su devolución con intereses sería una razón para dimitir en bloque. Es un tren que Benavente y los benaventanos no pueden perder", ha concluido.