El PSOE de Benavente exige "medidas urgentes" ante el incremento de la violencia de género

El PSOE de Benavente exige a la alcaldesa medidas urgentes ante el incremento de la violencia de género en la ciudad. Explican los socialistas que los casos de violencia de género en Benavente durante las Fiestas del Toro se han incrementado en más de un 85%, según datos de la Subdelegación del Gobierno.

Ante estos datos el PSOE de Benavente señala “que el que no haya habido Punto Violeta en las Fiestas del Toro de 2024 no es la causa explicativa de este incremento con respecto al año 2023, pero su eliminación no juega a favor. Más aún, la supresión del Punto Violeta sin explicar por qué y sin proponer una medida alternativa de eficacia probada, supone quitar importancia al problema, mostrar indiferencia, correr riesgos innecesarios y, en cierto modo, normalizar la violencia contra las mujeres y blanquear el discurso negacionista”.

En opinión del PSOE de Benavente, son datos “muy preocupantes” que revelan la tendencia al alza de las violencias machistas y que obliga al Ayuntamiento y al actual equipo de gobierno PP-VOX, a explicar a la ciudadanía las razones de este incremento y a poner en marcha medidas concretas y urgentes para atajar este problema.

Para los socialistas “no hay tiempo que perder” y exigen explicaciones a la alcaldesa “que vayan al fondo del problema, porque sí hay conocimiento elaborado acerca de las causas de las violencias machistas y de su incremento en los últimos tiempos”.

Desde el PSOE Benavente ofrecen a la alcaldesa las 11 medidas que proponían el Grupo Municipal Socialista e IU en la moción presentada en el Pleno del 30 de noviembre con motivo del 25N.

El PSOE realiza las siguientes “observaciones” a la alcaldesa, Beatriz Asensio: